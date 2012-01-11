-Halka rağmen iktidarda kalmak mümkün değil TBMM (A.A) - 11.01.2012 - TBMM Başkanı Çiçek, halkın isteklerine rağmen iktidar olmanın da iktidarda kalmanın da mümkün olamayacağını belirterek, ''Ne yapılacaksa halkla beraber yapılacaktır. Bunun en güzel örneği Tunus'tur'' dedi. Çiçek, Tunus Dışişleri Bakanı Rafik Abdüsselam'ı kabulünde yaptığı konuşmada, Türk ve Tunus halkının kardeş olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu çerçevede yürütüldüğünü söyledi. Tunus'taki her gelişmeyi büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirten Çiçek, ''Sizi sevindirecek her husus aynı zamanda bizi de sevindiriyor'' dedi. Çiçek, Tunus'ta başlayan ve başka Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere Ortadoğu'yu etkileyen hareketi büyük bir dikkat ve takdirle izlediklerini, bu hareketin iyi sonuçlar ortaya çıkarmasını dilediğini ifade etti. ''Halkın isteklerine rağmen iktidar olmak da iktidarda kalmak da mümkün değil'' diyen Çiçek, şöyle devam etti: ''Ne yapılacaksa halkla beraber yapılacaktır. Bunun en güzel örneği Tunus'tur. Tunus'taki gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Halk iradesiyle oluşan Meclisiniz, arkasından Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı seçiminin yapılmış olması hakikaten çok sevindiricidir ve takdir ediyoruz. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü, çağımızın yükselen değerleridir ve tüm toplumların bundan nasibini almaları gerekmektedir. Bu değerlerin korunması, yaşatılması, kurumsallaştırılması ve bununla ilgili değerlendirmelerin en başta yapılacağı yerler parlamentolardır. İnanıyorum ki 2011 yılı Ekim ayında yapılan seçim bütün bu değerlerin korunması, yaşatılması ve Tunuslu kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri açısından önemli bir adım teşkil eder. Yapılan seçimleri Parlamentomuz üyeleri de yakından takip ettiler, orada bulundular. Seçimlerin, son derece şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleştirilmiş olması da memnuniyet verici bir husus. Böylesine bir seçim Tunus'un uluslararası camiadaki itibarını da artırmıştır.'' Tunus Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam da Tunus ile Türkiye arasında, yalnızca bayraklarında değil kültür ve tarihi tecrübe açısından da benzerlikler bulunduğunu ifade etti. Tunus'ta yaptıkları devrimin, diğer ülkelere nazaran daha barışçıl ve başarılı olduğunu ifade eden Abdüsselam, ''Allah'a şükür ki ikinci adımda da başarılı olduk ve parlamentoyu oluşturduk. Kardeş Türkiye'den çok şey öğrenmeye ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki şeffaf ve demokratik yollarla iktidarı yürütmek bu çağda çok önemli normlardır. Türk kardeşlerimizin demokrasi konusunda çok derin tecrübeleri vardır. Biz bunlardan yararlanmak istiyoruz. Tunus tecrübesi, sizin de bizi desteklemenizle başarıya ulaşacaktır. Biz dost ve kardeş Türkiye'nin desteğini bekliyoruz'' diye konuştu.