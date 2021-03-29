Halka arzlar sürüyor; Qua Granite 5-6 Nisan'da halka açılacak

Hisseleri Borsa İstanbul’da halka arz edilecek olan Qua Granite yöneticileri bir basın toplantısıyla şirketle ilgili bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, 2015’ten bu yana Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan şirketin son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL’ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya çıkardığını ifade etti.

Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, “Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık. Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Cironun y üzde 53'ü ihracattan

2020 sonu itibarıyla 372 milyon lira olan ve toplam ciro içindeki payı yüzde 53’e çıkan ihracat gelirlerinin, sağlıklı büyümeye yönelik bu yatırım stratejisi ile hızlı artışının süreceğini kaydeden Ercan, “İhracat gelirimiz 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 59 arttı. Ana ihracat pazarımız Avrupa ve toplam ihracatımızın yüzde 80’ini başta Almanya, İngiltere ve Belçika’ya gerçekleştiriyoruz. Sektörün en geniş satış coğrafyasına sahip şirketi olma hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki süreçte ABD de ana hedef pazarlarımızdan biri olacak” dedi.

Halka arz 5-6 Nisan’da

Qua Granite’in halka arzı 5 – 6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz 16.46 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine borsada satış yöntemi uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek. Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak.