Halka arz başvurularında büyük artış: Suwen de SPK'ya başvurdu

Kadın iç giyim markası Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe 2020 yıl sonu itibariyla Türkiye’nin 81 ilinin 35’inde olmak üzere toplam 111 mağazası ve 573 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre Türkiye’nin iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde ikinci ve mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen kadın iç̧ giyim perakende şirketi olan Suwen toplamda 1.200’den fazla ürün sunuyor.

Halka arzlarda büyük artış

Halka arzlarda 2021'de büyük artış yaşandığı dikkat çekiyor. SPK geçtiğimiz hafta da Doğan Holding'in enerji şirketi Galata Wind ile Aydem Yenilenebilir Enerji şirketlerinin halka arzına onay vermişti.