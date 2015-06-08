Halk TV'den penguen göndermesi

Halk TV, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı balkon konuşmasını, Gezi PArkı olayları sırasında penguen belgeseli gösterimi yapan kanallara göndermede bulunarak yayınladı.

Ekranın yarısında Davutoğlu'nun konuşmasını yayınlayan, diğer yarıyı ise Güney Kutbu'ndaki penguenlere ayıran Halk TV, ekranın üst kısmında ise "Gezi çocukları anısına..." ifadesini kullandı.

Gezi Parkı Direnişi'nde polis şiddetini görmezden gelen CNN Türk, olaylar başgösterirken ve polis şiddeti en yüksek noktalara ulaşırken Penguen belgeseli yayınlamış, sonrasında penguen belgeseli basın eleştirisi için bir simge olmuştu.

Doğan Medya Grubu Başkanı Aydın Doğan, P24'ün desteğiyle hazırlanan "Persona Non-Grata" belgeselinde konuyla ilgili ilk kez konuşmuş ve "O tamamen bir şapşallık. Yani bir kasıt falan değil" demişti.