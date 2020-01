Başbakan Davutoğlu: AK Parti bir kez daha destan yazdı

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, yüzde 40,86 oy alarak tek başına iktidar şansını kaybeden AKP'nin Genel Merkezi önünde partililere seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün AK Parti bir kez daha destan yazmıştır. Coşkulu mitingler, coşkulu mesajlar için teşekkür ediyorum. Kutlu yürüyüşümüz bir an bile sekteye vurmadan devam edecektir inşallah" dedi.

Size selamlar getirdik. Selam olsun ülkemizin her köşesine, her ırmağına, her dağına, her ovasına. AK Parti’nin demokrasi makamı kıldığı bu balkondan sesleniyorum. Onlara da selam olsun. Her birini bağrımıza basıyoruz. Allah onların iradelerinden razı olsun ve bu balkonu bir demokrasi makamı yapan Cumhurbaşkanımıza da selamlar olsun.

Aziz dava arkadaşlarım, sizin bu coşkunuz dahi tam bir demokrasi şölenidir. Bu şöleni yaşatan teşkilatımıza selam olsun. İşte bir demokrasi şöleninin akşamında, güzel bir günün akşamında hepinizi selamlıyorum.

Her şeyden önce en büyük teşekkür milletimizedir. Aziz milletimizi tebrik ediyorum. Her bir vatandaşımızı, sandığa gidip oy kullanan, irade beyan eden her vatandaşımıza selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.

AK Parti 13 yıldır tek bir şeyin davasını verdi, o da milli irade, milli irade ve milli irade. Her türlü engelle karşılaştık, kurucu genel başkanımız yasaklı ilan edildi, e-muhtıra verdiler, her türlü vesayet sınavının içinden gelen AK Parti kadrolarına selam olsun. Partimizi kapatmaya çalıştılar ama biz hep milli irade dedik, demeye devam edeceğiz.

Yüce milletimizin kararı her şeyin üstündedir ve o kararın gereği her şartta yerine getirilecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır. 13 yıl içinde büyük sınavlardan geçtik, hiçbir zaman eğilmedik, hiçbir zaman eğilmeyeceğiz. Arkasında tarih olanlar, irfan, hikmet olanlar eğilmez. Biz milletten geldik, milletle yürüyoruz, kaderimiz milletin kaderidir.

Kurucu genel başkanımızdan bu yana, nice çetin yolculuklardan hep zaferle çıktık. 10 seçimi zaferle, birincilikle geçirdik. 11’inci seçimin de birincisi AK Parti’dir. Bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

Ya Allah diyoruz. Bu gece tekrar bismillah diyoruz. Hamdolsun büyük başarılara imza attık, daha büyük başarılar bizi bekliyor. Bir an durmayacağız, bir an bile milletten ayrı düşmeyeceğiz. Nefesi kesilir mi diye bekleyenler bilsin ki bizim için dönemler değil asırlar önemlidir. Bu seçim kampanyasından 81 vilayette vatandaşlarıyla buluşan AK Partidir. Her bir AK Parti teşkilatı üyesini alnından öpüyorum. Bugün AK Parti bir kez daha destan yazmıştır. Coşkulu mitingler, coşkulu mesajlar için teşekkür ediyorum. Kutlu yürüyüşümüz bir an bile sekteye vurmadan devam edecektir inşallah.

Bir an bile tereddüt etmeyeceğiz, bir an bile milletten ayrı düşmeyeceğiz. AK Parti hareketi bir ahlak hareketidir, erdem hareketidir.

Teşekkür ediyorum, coşkulu mitingler için. Hiç şüphemiz yok, hep beraber kutlu yürüyüşümüz devam edecek inşallah.

Bu demokrasi tecrübesiyle Türkiye kendini ispat etti mi? Neticeye önceden şekillendirmek adına şaibe söylentileri çıkaranlar utanç duymalılar. Türk demokrasisi güçlüdür, hiçbir şaibeyle gölge düşmeyecektir.

Aziz dava arkadaşlarım, şimdi gelelim buradan vereceğimiz temel mesajlara. Her şeyden önce şunu bilmek ve göstermek zorundayız ki, AK Parti bu seçimin galibidir ve birincisidir.

Kimse, kaybettiği seçimden zafer çıkarmaya kalkmamalıdır. Ben özellikle diğer parti temsilcilerinin ne diyeceklerini merakla takip ederek buraya çıktım. Şimdiden zafer ilan eden ana muhalefet partisi 31 ilde, üçüncü parti 32 ilde, dördüncü parti 56 ilde çıkaramıyor. Bu seçimler göstermiştir ki, Türkiye’nin omurgası AK Parti’dir. Bundan sonra da vatanın doğusuyla batısını birleştirmeye devam edecek miyiz? Her yerde olacak mıyız? Milleti kardeş kılacak mıyız?

Bütün milletimize sesleniyorum, 12-13 yıllık birikimlerin kaybedilmemesi için her türlü önlemi alacağız, nöbette olduk, nöbette olmaya devam edeceğiz. Milletimiz rahat olmalıdır, 12-13 yılın sınavlarından geçen AK Parti kadroları, bu ülkede istikrara, huzura zarar gelmesine asla izin vermeyecektir.

Kriz senaryoları üzerine yatırım yapmaya kalkanlar bilsin, AK Parti’nin iman dolu azim dolu kararlı kadroları dimdik ayaktadır, ayakta olacaktır. Demokratik süreçler içinde ülke yönetiminin zaafa uğramaması, ekonomimizin zarar gelmemesi için gereken her türlü adımı atacak, her türlü tedbiri alacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır.

Size talimatımız, tavsiyemiz şudur, yarın yeni bir güne dava aşkıyla “ya Allah bismillah” diye başlayacağız.