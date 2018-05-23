Halk TV'den “Kurumsal hesaptan ancak yansız bilgilendirmeler yapılmalı” diyen gazeteci Saymaz'a: Rahat ol, biz kardeşiz

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları eleştirdi. Saymaz’ın eleştirisine yanıt veren Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç ise “Rahat ol, biz kardeşiz” yorumunda bulundu.

Gazeteci Saymaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV’nin AKP Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu’yla ilgili attığı bir tweet’i eleştirerek, “Sevgili Halk TV’nin kurumsal Twitter hesabını kullanan arkadaş. Bir kurumsal ve resmî hesaptan ancak yansız bilgilendirmeler ve haber duyuruları yapılmalı. Kurumsal hesap bir trol mantığıyla kullanılmamalı” dedi.

Gazeteciliği bir ‘hobi’ olmadığını belirten Saymaz, “Gazetecilik hobi değildir. Biz birilerini sevmediğimiz ya da onlardan nefret ettiğimiz için bu işi yapıyor değiliz. Bu bizim mesleğimiz olduğu için gazeteciyiz. Bu mesleğin etik kodları ve sorumluluları var. Ve bu sorumluluklar Halk TV’yi de bağlar” diye ekledi.