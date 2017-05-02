Halk TV'de yönetim değişiyor

Genel yayın yönetmeni Hakan Aygün’ün 5 ay önce görevine son verilerek künyeden çıkartıldığı Halk TV yönetiminde yeni düzenlemeye gidildi. Kanalı bundan böyle 5 kişiden oluşan bir yayın kurulu yönetecek. Yayın kurulunda Semra Topçu, Rahmi Aygün, İsmail Tükel, Tuba Emlek ve Cüneyt Akman yer alıyor.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, Halk TV’de gerçekleşen atamaları Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç çalışanlara duyurdu.

Sevinç duyurusunda şunları söyledi:

“16 Nisan referandumundan sonra Türkiyemiz yeni bir duruma bürünmüştür. Buna göre ülkemiz medyasının içinde bulunduğu malum durum nedeniyle, Halk Tv olarak ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluk alanımız daha da genişlemiş ve hayati bir önem kazanmıştır.

"Bu kapsamda daha doğru ve hızlı kararlar alıp uygulayabilmek için bünyemiz içinde bir Yayın Kurulu oluşturulmuştur. İstanbul Temsilcimiz Sn.Cüneyt Akman da bu çerçevede özel haberlerden sorumlu Yayın Kurulu üyeliğine getirilmiş olup, kendisinden boşalan İstanbul Temsilciliği görevine bünyemize yeni katılan Sn.Tuba Emlek getirilmiştir.

"İstanbul büromuzda görev yapan arkadaşımız Can Coşkun da İstanbul Büro Şefi sıfatıyla Tuba Emlek’e yardımcı olarak görevlendirilmiştir.”