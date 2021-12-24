Halk TV'ye bağlanan eski vekil MHP'den ihraç ediliyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma etkinliğine saldırı sonrası Halk TV yayınına bağlanarak, "Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı" açıklamasını yapan eski milletvekil Şevket Bülent Yahnici hakkında MHP'den kesin ihraç istemiyle soruşturma açıldığını yazdı.

Saymaz yazısında, "MHP'lilerce baskın düzenlenen Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma etkinliğinde konuklardan biri de 1999-2002 arasında MHP Milletvekili olan Şevket Bülent Yahnici'ydi. Yahnici, saldırıdan sonra Halk TV'ye katılarak, yaşananları yorumladı. Yahnici 'Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı' dedi. Bu sözleri üzerine MHP tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması açıldı. Yahnici'nin beyanlarının partinin birlik ve beraberliğini zedelediği ileri sürüldü. Bu arada, Yahnici'nin oğlu Ercüment Devlet Yahnici hakkında sosyal medya paylaşımlarından ötürü soruşturma başlatıldı. Yahnici, birkaç ay önce sokakta şiddete maruz kalmıştı." ifadesini kullandı.