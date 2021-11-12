Halk TV yazarı Tezkan: Saray’ın kafasında seçim varsa bu erken seçim olmaz, baskın seçim olur

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Saray’ın kafasında seçim varsa bu erken seçim olmaz. Baskın seçim olur" düşünesini dile getirdi.

Tezkan, "Eğer hükümet enerji fiyatlarını tutar, doğalgaza elektriğe zam yapmasa, benzin/motorin fiyatını ucuzlatırsa, piyasaya para basarsa, işçiye/memura/emekliye enflasyonun üzerinde zam verirse, ocak ayında doların tepesine binme hamleleri yaparsa bilin ki seçime gidiyordur. Ama erken seçime değil! Baskın seçime…

2018 Cumhurbaşkanı seçiminde yaptıkları gibi. Palas pandıras. YSK 45 günde seçime gidebileceğini daha önce açıklamıştı. YSK ellerinde 30/35 günde sandığı önümüze koyabilirler. Böylece, Millet İttifakı’nı Cumhurbaşkanı adayı çıkarma, partileri de milletvekili adayı belirleme süreciyle meşgul ederler.

Kampanya yapmaları meydanlara çıkma süreleri kısıtlanır. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kendini tanıtma fırsatı bile bulamaz. Bu sebeple diyorum ki Saray’ın kafasında seçim varsa bu erken seçim olmaz. Baskın seçim olur." ifadelerini kullandı.

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