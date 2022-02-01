Halk TV yazarı Saymaz: Kılıçdaroğlu, kürsüye çocuk çıkarıp Erdoğan'a "Hain" dedirtseydi akıbeti ne olurdu?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki mitinginde küçük bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak 'hain' ifadesi kullanmasını yorumladı. Saymaz, AKP'lilere seslenerek, " Kılıçdaroğlu, kürsüye çocuk çıkarıp Erdoğan'a 'Hain' dedirtseydi akıbeti ne olurdu?" diye sordu.

Saymaz yazısında, "Bir hafta önce gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur' atasözünden dolayı cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasını 'Ülkenin seçilmiş iradesine istediğiniz gibi hakaret etme lüksünüz olamaz. Ahır benzetmesi edepsizliktir' diye savunan Erdoğan, ana muhalefetin liderine bir çocuğun ağzından 'Hain' dedirtebiliyor. Diyelim ki, çocuktur bu, ağzından kaçtı. Gel gör ki Erdoğan, mikrofonu bile çekmiyor. Gülümsüyor, teşvik ediyor, duyduklarından ötürü mutlu oluyor hatta. Kılıçdaroğlu ülkenin seçilmiş iradesi değil mi? Bu yapılan edepsizlik sayılmaz mı?" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz şunları kaydetti:

"Yanlış anlaşılmasın; ben çocuğu suçlamıyorum. Sözüm, bir çocuğu siyaseten istismar eden AK Partililere: Söyleyin, Allah aşkına... Kılıçdaroğlu, kürsüye çocuk çıkarıp Erdoğan'a "Hain" dedirtseydi akıbeti ne olurdu? Aydın'da, 13 yıl önce ilkokul öğrencisi Mustafa Sercan Özyurt'un başına neler geldiyse bir benzeri yaşanırdı.

Gazipaşa İlköğretim Okulu’nda 8. sınıfta okuyan Özyurt, 9 Mart 2009 günü basketbol oynamak için Atatürk Kapalı Spor Salonu önüne geldi. Uzaktan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim otobüsü göründü. Özyurt’un önünden geçen otobüsün kapısı açıldı. Halkı selamlayan Erdoğan ile çocuk arasında 15 metre vardı. 13 yaşındaki Özyurt'un aklına, babası Ali’nin işlerinin bozulmuş olduğu geldi ve “Allah cezanızı verecek!” diye bağırdı. Özyurt’un iddiasına göre Erdoğan otobüsü durdurdu ve korumalarına “Onu alın” diye seslendi. İki koruma Özyurt’un kollarına girip zorla otobüse bindirdi. Hemen Başbakan’ın karşısına çıkarıldı.Özyurt: "Başbakan elini omzuma koydu, ‘Ne dedin?’ diye sordu. Ben tekrar ettim. Başbakan ‘Neden?’ diye sordu. ‘Sizi sevmiyorum’ dedim. Elini enseme koymuştu. Diyalog sırasında boynumu sıktı." Özyurt, iki polis tarafından otobüsten indirildi.

Biri çocuğun yüzüne tokat attı.

İlk önce Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne ve ertesi gün savcılığa çıkarıldı. Başbakan’a hakaretle suçlandı. Bu arada sağlık raporuna göre, Özyurt’un “boynunun arka sağ kısmında altı adet, 5-6 santimetrelik sıyrık” vardı. Erdoğan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilirken, Özyurt'a Aydın Çocuk Mahkemesi’nde hakaret suçundan dava açıldı. Hakim, çocuğu cezalandırmak istemiyordu.“Yaş itibariyle temyiz kudretine sahip olmadığı, 13 yaşında olduğu, hakaret suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunmadığı”na karar vererek, cezaya gerek görmedi. O günlerde yargı bugüne göre bağımsız sayılırdı.- Dava şimdi açılsa cezayla sonuçlanabilirdi."