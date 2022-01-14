Halk TV yazarı Saymaz: Çarşamba Baba Türbesi’nde 3 çocuk istismar edildi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Çarşamba Baba Türbesi’nde 10 yaşındaki 3 çocuğun istismar edildiğini yazdı.

Saymaz, "Meşveret'çileri kurtarmak için sarf edilen bunca çaba, Defne Apartmanı'ndaki öğrenci evlerinin denetlenmesine harcansaydı Enes, bugün yaşıyor olacaktı. Bunca çaba, Kızılay Mahallesi'nde harabe haldeki Çarşamba Baba Türbesi'nin onarımı ve güvenliğine ayrılsaydı 10 yaşındaki üç çocuk istismara uğramayacaktı." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "M.K., 30 Aralık 2021'de evinde yakalandı. İfadesinde, yardım için arabasıyla Kızılay Mahallesi'ne gittiğini, çocuklara dondurma aldığını, onların kendisini türbeye götürdüğünü, yaklaşık 15-20 dakika kadar kaldıklarını ve hiç dokunmadığını ileri sürdü. Tutuklandı. M.K. hakkında B. ve C.'ye karşı ikişer kez, Y.'ye karşı zincirleme cinsel istismardan 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Çarşamba Baba Türbesi, her çarşamba günü şifa arayanlar ve muhtaçların uğrak yeri oluyor. Binlerce ziyaretçiye rağmen yıkıldı yıkılacak haldeki türbenin bekçisi bulunmuyor. Elazığ basını, türbenin harabe vaziyeti hakkında birden çok sayıda habere imza atmış. Bu haberlerden biri bürokrasiyi harekete geçirseydi, hem türbe onarılacaktı hem de istismara meydan verilmemiş olacaktı. İhtimaldir ki, yazımdan sonra önlem alınacaktır. Önlem derken... Türbeye istismarcıları değil, gazetecileri yaklaştırmamayı kastediyorum! Aynı şekilde, Enes'in kaldığı Defne Apartmanı'ndaki öğrenci evi denetlenseydi, kaçak yurt şeklinde faaliyet gösterdiği anlaşılacak ve mühürlenecekti. Cemaatin 'inanç köleleri' kapatıldıkları bu zorbalıktan kurtarılacak, belki de Enes hayatta kalabilecekti."