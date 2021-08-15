Halk TV sunucusu Can Coşkun'a İstanbul Havalimanı'nda saldırı

Halk TV sunucusu Can Coşkun İstanbul Havalimanı’nda 3 kişinin saldırısına uğradığını duyurdu. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Coşkun sağlık durumunun iyi olduğunu ve saldırganlardan şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'da açıklamada bulunan Coşkun, "Az önce İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten birkaç dakika sonra 3 kişinin saldırısına uğradım. Karakoldayım, şikâyetçi oluyorum. İyiyim" dedi.

Saldırı anını anlatan Can Coşkun şunları aktardı:

"Uçaktan inerken biri, sıra konusunda beklenmesi yönündeki anonsu dinlemeyip yolu tıkadığı için birkaç kadınla birlikte kendisini uyardık. 'Bakın bizde de valiz yok, sıramızı bekliyoruz' diye. Körükten çıkınca takip etmişler. Bagaja giden yolda arkadan gelip saldırdılar.

Bir de ben diğer yolcuların uyarılarına tepki vermediklerini görünce kendilerini turist zannederek İngilizce uyardım. "Stay back, step by step" dedim. Meğer Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıymış. Sadece bu sebeple arkamdan koşarak yetişip topluca saldırmalarını garip buluyorum."