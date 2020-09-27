Halk TV'nin ekranı bu gece kararacak; özel yayında farklı toplumsal kesimler bir araya gelecek

T24 Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV’ye verilen 5 gün yayın durdurma kararı bu gece saat 00.00'da uygulanacak.

Kanal karartma kararıyla ilgili özel bir yayın yapacak.

Halk TV'nin ekran yüzlerinden Gökmen Karadağ'ın moderasyonunda saat 20.00'de başlayacak özel yayın ekran kararana kadar devam edecek .

Özel yayınla ilgili T24'e açıklama yapan kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş, "Bugüne kadar seslerini duyurmaya çalıştığımız STK’lar bugün bizim sesimiz olacak" diye konuştu

Canlı yayına siyasi parti temsilcileri, çeşitli STK sözcüleri, meslek odaları ve kadın örgütlerinden isimler katılacak. Kanalın ekran yüzleri de RTÜK kararına karşı yapılacak özel yayına katılarak mesajlarını verecek.

Ne olmuştu?

Medya Mahallesi programındaki konuşmalar gerekçe gösterilerek RTÜK'ün 5 günlük ekran karartma cezası verdiği Halk TV, kararı yargıya taşıdı. Tebliğden önce yapılan başvuruyla ilgili Ankara 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ankara 16. İdare Mahkemesi ise yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bunun üzerine RTÜK kararı kanala tebliği etti. Kanal 5 boyunca yayın yapamayacak.

Kanal kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ekran karartma kararı RTÜK’ün kuruluş yasası ve yerleşik uygulamalardan dolayı hukuki süreçler tamamlanmadan uygulanıyor. Buna rağmen Anayasa ve yasalara saygı gereği ekranı karartmak zorunda kalıyoruz. Şu aşamada esastan bir karar çıkmış değil. Yani dosya esastan karara bağlandığında ilgili mahkemenin RTÜK'ü haksız bulma olasılığı da var. Mahkeme, esastan kararında, RTÜK'ü haksız bulur ve 5 günlük karartma cezasını iptal ederse, telafisi imkansız bir sonuç ortaya çıkacak. Dahası, bu dava sürerken, RTÜK'ün aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak. Buradaki hukuk garabetini yasa yapıcıların ve hukukçuların dikkatine sunuyoruz. Meselenin hukuki olmadığını bilmemize rağmen izleyicilerimizi bilgilendirmeyi bir görev saydığımız için tüm bunları anlattık. Gelelim meselenin özüne: RTÜK 5 günlük karartma cezasını Ayşenur Arslan’ın 16 Haziran 2020 tarihli Medya Mahallesi programındaki bazı ifadelerine dayandırdı. Ayşenur Arslan o programda iktidarın dış politika tercihlerini eleştirmiş, bağlamından kopartılmış seçilmiş bazı cümleler suç unsuru olarak değerlendirilmiş, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rencide etmek ve onları hafife almakla” itham edilmiştir. Ceza da, daha önce de kullandığımız ifadeyle Halk TV açısından ancak mizahın konusu olabilecek bir maddeden verilmişti. Ceza kesilen o madde şöyle diyor: “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz”… Yani izleyicilerinin yayın çizgisini çok iyi bildiği Halk TV, “ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yaptığı” gerekçesiyle cezalandırılıyor. Söz bitti. Hukuk da… Siyasetçiler ve haber alma hakkı gaspedilen milyonlar belki de bir adım sonra sesi tamamen kesilmiş, ekranı tamamen karartılmış bir Halk TV’ye hazırlanıyor…

Tele 1 ekranı da karartılmıştı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) temmuz ayındaki toplantısında TELE 1’e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası vermişti. TELE 1'e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.

RTÜK'ün mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilerek TELE 1 ekranlarının 5 gün süreyle yayın durdurmasına karar vermişti. TELE 1 ekranlarında 5 gün boyunca belgesel, müzik dahi yayınlanmamıştı.