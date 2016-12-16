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Medya

Halk TV ekran karattı

Halk TV, Hüsnü Mahalli’nin tutuklanması protesto için ekran kararttı

16 Aralık 2016 23:34

Halk TV, gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasının ardından tutuklama kararını ekran karartarak protesto etti.

Ayşenur Arslan ile birlikte Medya Mahallesi programında yorumculuk yapan Cerablus doğumlu Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli için Halk TV ekran kararttı.

"Özgür basın için" notuyla yapılan protesto eyleminde ekrana "Bir süre susuyoruz... Lütfen başka kanalları izleyin..." ifadeleri verildi.

Halk TV'nin protestosu sosyal medyadan destek alırken, Ayşenur Arslan da bugün son Medya Mahallesi programını yaptığını belirterek bıraktığını açıklamıştı.

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