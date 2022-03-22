Halk TV’den ayrılan Özlem Gürses: Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok

Kanal, ikiliyle YouTube kanallarındaki paralel yayınlara son vermedikleri için yolların ayrıldığını öne sürerken Emin Çapa’nın aktardığına göre gazetecilerin Youtube kanallarının Halk TV çatısı altına girmesi istendi. Çapa, ipin koptuğu noktayı Youtube gelirlerinin yarısının istenmesi olarak açıklamıştı.

Gürses, Youtube kanalından yayınladığı açıklamasında medya ve siyasetin güncel durumuna sitem etti.

Gazeteci, “Son dönemde bir itibarsızlaştırma kampanyası tekrar başladı” diyerek medya ombudsmanı Faruk Bildirici’nin kendisini eleştirdiği yazıya tepki gösterdi.

Diken'in haberine göre Gürses şunları söyledi:

"Böyle bir medya ikliminde kadın gazetecileri resmen hedef gösterdiniz"

“Faruk Bildirici hakkımda yalan yanlış yazılar yazdı. Ombudsmanlığını kendi kendine ilan eden Faruk abi… Tek satır cevap göndermedim. Geçenlerde bir yazıdan önce Whatsapp mesajı yazınca dedim ki ‘Hayret, bu yazıyı yazmadan önce beni arayıp sormamıştınız. İşin gerçeğini merak etmemiştiniz. Biz burada her gün hakarete uğrarken, insanlar iğrenç fotoğralar gönderip ‘bizi ne yapacaklarına’ dair iğrenç mesajlar yazarken ombudsmanlığınız neredeydi? O zaman kaleminizi kullanıp tek bir kelime bile yazmadınız. Böyle bir medya ikliminde kadın gazetecileri resmen hedef gösterdiniz, bakanlıkları etiketleyerek.“

Faruk Bildirici, kendi internet sitesinde yayınladığı yazısında Gürses’in DEVA Partisi’nin bir etkinliğini sunmasını şu ifadelerle eleştirmişti:

"Gürses'in partinin üyesiymiş gibi konuşması siyasi parti ile özdeşleştiği görüntüsü veriyor"

“Özlem Gürses’in sunduğu parti organizasyonlarında araya mesafe koymadan o partinin üyesiymiş gibi konuşması siyasi parti ile özdeşleştiği görüntüsü veriyor. ‘Gönüllümüz’, ‘üyemiz’ sözcüklerini sarfeden Özlem Gürses, kadın hakları savunuculuğunun ötesine geçen bir algı yaratıyor.”

Gürses, Bildirici’nin söz konusu yazısını hatırlatarak sadece DEVA Partisi’nin değil CHP, İyi Parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da etkinliklerini ‘kadın hakları için gönüllü sunduğunu’ söyledi.

Gazeteci, şöyle devam etti:

"Benden özür diledi"

“Yapıyorum ben bunları, bir kuruş da almıyorum. Hepsini anlatmama rağmen, bu sözünü ettiğim isimler bizzat Faruk beyi arayıp, ‘Özlem hanım bu işlere kadın hareketini desteklemek için geliyor’ demelerine rağmen Faruk Bildirici o yazıyı yazdı. Sonrasını biliyorsunuz. Bana telefon açıp bazı konularda özür diledi, ben de dedim ki ‘Benden değil kamusal alana özür dilemeniz lazım. Çünkü yazıyı orada yazdınız.’“

Halk TV’de çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Gürses, programlara başlarken ve bitirirken ‘kanaldaki insanların işlerini onore ettiğini’ ifade etti .

Gürses, şöyle devam etti:

"Youtube’dan izleyen gençler televizyondan devam ediyor"

“Youtube kanalımda ne söylemişim, ana haber bültenine giderken, ‘Ben şimdi yayına gidiyorum orada devam ederiz’ mi demişim yoksa ‘Siz Halk TV’de izlemeyin, sadece bu ekranda izleyin bana da çuvalla para gönderin’ mi demişim?

Bir yol ayrımındayız. Ben tabi ki Halk TV’den ayrıldığım için üzülüyorum. Bu yanlış bir uygulama. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Youtube algoritmasıyla ana akım ekranlardaki bir televizyonun reytingi arasında hiçbir ilişki yok. Tam tersine gençlerin bizi izlediği bir ekrandan gidip Halk TV’de yayın yaptığımız zaman, gençler gelip Halk TV’yi de buluyorlar ve sizi izlemeye devam ediyorlar. Bu çok değerli.”

Gürses daha sonra kanala önerisini şöyle anlattı:

"Benim burada bir emeğim var; buna saygı duyun"

“Ben şöyle bir şey önerdim sevgili kanalıma: Arkadaşlar benim burada bir emeğim var. Buna saygı duyun. İzin verin ben bunu yapmaya devam edeyim. Ama sizden tek bir kuruş talep etmiyorum, Halk TV’nin Youtube kanalında istediğiniz her türlü içeriği, canlı yayın, özel röportaj ne istiyorsanız yapmaya hazırım. Kanalımızın Youtube kanalını yükseltmek, gelirlerini artırmak için benden ne bekliyorsanız sıfır lira karşılığında yapmaya hazırım. Bunların hepsini benimle konuşan tüm yetkililere söyledim. Onlar diyor ki, ‘Biz bir kurum olacağız. O nedenle bu ilkenin dışında davranan tüm ekran yüzlerimizle yollarımızı ayırmaya karar verdik.’ Geldiğimiz nokta budur.

Buradan bir dönüş olabilir mi bilmiyorum. Emin Çapa’nın yaptığı açıklama ortada zaten. Bu modelin ilk bölümünde çok yanlış şeyler, olayın ruhuna uygun düşmeyecek ihtimaller de konuşuldu. Aynı anda siz bu yayını hem Halk TV’de yapın hem kendi kanalınızda yapın ama kendi kanalınızda elde ettiğiniz gelirlerin toplamının yarısını da kanal yönetimine ödeyin denildi. Ama Halk TV’nin üzerinden biz aynı yayını yaptığımızda orada da bir gelir kazanılıyorsa onun da yarısını size ödeyelim denildi. Ben dedim ki, aynı içeriği iki ayrı kanalda yayınladığınız zaman zaten kimse hiçbir şey kazanmıyor. Bir faydası da olmuyor, iki kanalı da öldürüyor.”