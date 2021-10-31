Halk TV'den açıklama: Gökmen Karadağ'ı kırmışız, düzelttik

'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ'ın sosyal medyadan yaptığı ayrılık açıklamasının ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tan yeni açıklama geldi.

Gökmen Karadağ ile konuştuklarını belirten Suat Toktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İş yaşamı bu. Yanlışlar yapabiliyoruz. Gökmen Karadağ ile konuştuk. O Halk TV’nin temel direklerinden biridir. Kırmışız. Düzelttik. Bir yere gidemez. Meraklanan çok oldu. Birlikteyiz yine. Bu akşam 20.00’de bekleriz" ifadesini kullandı.

Karadağ, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şöyle demişti:

"Hoşça kalın dostlarım. Katkınız için, desteğiniz için umudunuz için çok teşekkürler" diyen Kardağ, mesajının devamında, "Hiçbiri boşa gitmedi merak etmeyin. Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak