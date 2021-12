Halk TV Ankara Haber Müdürü istifasını sosyal medyadan duyurdu: Halk TV benim için bitti!

Halk TV Ankara haber müdürü Umut Yertutan görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçtiğimiz Aralık ayında göreve başlayan Yertutan paylaşımında, “Bir kapı kapanır bir kapı açılır." Önemli olan o kapıdan onurunla girip onurunla çıkmaktır.Yeni mecra yakın mı uzak mı bilemem.Çünkü Halk TV benim için bitti.Ama her an hazır olacağız.Yine en onurlu duruşumuzla tabii.Ve her daim asla umudumuzu kaybetmeden…” ifadesini kullandı.

Umut Yertutan kimdir?

Umut Yertutan mesleğe 1994 yılında KANAL 6'da başladı. CTV, BRT, SKYTÜRK, ATV'de başbakanlık ve parlamento muhabirliği yaptı. FOX TV’de çalıştı. Son olarak Halk TV Ankara haber müdürü olarak mesleğini sürdürdü.