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Halk şenliğinde bin kişiye balık- ekmek dağıtıldı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde düzenlenen halk şenliği kapsamında halka ücretsiz 1000 balık- ekmek dağıtıldı

07 Kasım 2017 12:48

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesinde düzenlenen halk şenliği kapsamında halka ücretsiz 1000 balık- ekmek dağıtıldı. 
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin 2\'nci Geleneksel Halk Şenliği düzenledi. Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, belediye tarafından kurulan kıl çadırlı aile çay bahçesinin açılışını yaparken geleneksel hale getirmeyi planladıkları halk şenliğini halka pişirilmiş 1000 alabalık dağıtarak gerçekleştirdi. Kendi eliyle balıkların pişmesine yardımcı olan Mehmet Nuri Çetin, balık ekmekleri halka ikram etti. Varto\'da sosyal hayatı canlandırmak için ellerinden gelen her türlü çabayı değerlendirdiklerini belirten Çetin, şöyle dedi:
\"Birçok sosyal tesis yaptık. Bunlardan en önemlisi olan Hürriyet Mahallemizde yaptığımız büyük aile çay bahçemiz ve düğün salonumuzdu. Daha önceden açılışını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Vatandaşlarımız ve mahallelilerimizle ayda bir defa bir araya gelip alabalık yemeyi planlamıştık. \'Ayda bir bu geleneği yaşatacağız\' demiştik. Her ay 1000 kişi ile yaptığımız \'Halk günümüz\' var. \'Halk gününü\' halk pikniği şeklinde yapıyoruz. Vatandaşlarımız buraya geliyor, sorunlarını bize söylüyorlar. Burada ikramda bulunuyoruz. Yani halk pikniğini her ay böyle devam edeceğiz. Kışında inşallah çadırımızın içinde olacak.\"
Muhtarlar adına açıklamada bulunan Bağiçi Köyü Muhtarı Abdulbaki Kayaalp ise, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin\'e teşekkür etti. Yapılan hizmetlerden dolayı ilçelerinin geliştiğini söyleyen Kayaalp, halk şenliğinin halkı bir araya getirdiğini belirtti.

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