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Koronavirüs

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği yöneticisi Prof. Dr. Üner anlattı: Toplumsal bağışıklık yaz sonu sağlanır mı?

20 Mayıs 2021 07:35

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği yöneticisi Prof. Dr. Sarp Üner, Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken toplumsal bağışıklıkla ilgili olarak, "Bağışık olmanın 2 yolu var. Ya aşı olacaksınız ya da hastalığa yakalanıp, yeneceksiniz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 Mayıs itibarıyla 4 milyon 971 bin 245 kişi (yüzde 6-7) hastalığa yakalanıp, iyileşti. 2 doz aşısı yapılanlar 11 milyonu (yüzde 13-14), toplam yapılan aşı sayısı da 26 milyonu geçti. Bu da toplumsal bağışıklığın yüzde 20-25 arasında olduğunu gösterir ki biz varyantları da düşününce yüzde 80-85 olmalı dedik. O nedenle ‘Kesin bu tarihte kurtuluruz’ demek, beklenti oluşturmak yanlış olur. Yolumuz uzun..." dedi. 

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Üner, şu anda bir kişinin Koronavürüs'ü 4 ila 5 kişiye bulaştırdığını söylerken, toplumsal bağışıklık için olması gereken oranın mutasyonlar nedeniyle yüzde 80-85'lere çıktığını belirtti. 

Prof. Dr. Üner, şu an sınırlı sayıda aşı olduğunu ifade ederek, "Aşılar gelir gelmez hızlanmak lazım. Hedefe varabilmek için, diyelim ki yaz sonu, çok çok hızlı aşılama yapmak şart!" dedi. 

Prof. Dr. Üner, aşılıma hızına ilişkin ise şöyle konuştu:

"4 ayı aşkın sürede toplumun yüzde 14’ünü aşılayabilmişiz. Aynı hızda gidersek, önümüzdeki 4 ayda da yüzde 14 diyelim, toplumun yüzde 28’i edecek. 1 yılda da yüzde 42 olacak. Yani bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklık oranına ancak 2022 yaz aylarında ulaşmak mümkün. Ama o zamanda eski aşıladıklarımızın bağışıklığı düşecek, yeniden aşılama gerekecek. Bu böyle sarmal şeklinde devam edecek. O nedenle ne kadar hızlı hareket edersek o kadar iyi. Mesela Almanya ile nüfusumuz neredeyse aynı. Bizden 3 hafta önce aşılamaya başlamış ve bir doz aşıda bizim iki katımız kadar yapmış. Oysa biz yarışa hızlı başlamıştık hatta şubatta onları geçtik ama sonra yavaşladık. Şu an tek dozda 26 milyon civarındayız. Ortalaması günde 200 bin aşı eder ki son 2 haftadır 100 binlerdeyiz. Günlük en az 500 bin aşı seviyelerine çıkalım ki rahat nefes alalım."

Sarp Ünerkoronavirüsaşıcovidtoplumsal bağışıklık
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