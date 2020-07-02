Halk sağlığı uzmanı: Sağlık Bakanı'nın dün yaptığı açıklama yeni bir değişiklik olacağı umudunu doğuruyor

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü basın toplantısındaki açıklamalarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yeni bir değişiklik olacağı umudunun doğduğunu savundu. Ortaylı, "Birincisi Bakan, çoktandır konuyla ilgili birçok bilim insanının haklı olarak eksikliğinden yakındıkları, verilerin illere göre dağılımını, 2 Temmuz’dan itibaren Bakanlığın websitesine koyacaklarını söyledi. Bu bütün vatandaşların, özellikle, kitlesel önlemlerin en aza indiği bu dönemde, hastalığın nerelerde odaklandığını bilmelerini, buna göre umuyorum, daha tedbirli olmalarını sağlayacak. İkincisi vakaların ve ölümlerin yaş ve cinsiyet dağılımlarıyla ilgili grafikler gösterdi ve bunların da web sitesinde bulunabileceğini söyledi ki bu da Koronavirüsün hangi grupları daha kolay etkilediğini anlamamızı, ona göre salgın karşısındaki önlemlerimizi uyarlamamızı kolaylaştıracak" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı Yetkin Report'ta yayımlanan yazısında, "Gerçekten her şey eskisi gibi olabilir mi? Yine kafelerde, restoranlarda buluşacak, hafta sonlarını ailecek AVM’lerde geçirecek, tatil için uçaklara binip yurtdışına gidecek, partilere katılacak, tıkış tıkış otobüslere binecek, ama arada göstermelik maske takarak bu salgının önünü alabilecek miyiz? Teoride, birinci dalganın sönümlenmesi tepe noktası geçilip bulaşma hız kestikten ve günlük yeni enfeksiyon sayıları Türkiye gibi bir ülkede ideali iki haneli rakamlar, olmadı birkaç yüze düşünce, filyasyon ekiplerinin çok enerjik bir şekilde bu enfeksiyonların kaynaklandığı öbekleri bulup karantinaya alması, böylece toplum içi bulaşma riskinin çok düşürülmesi ile olacaktı. Bu sayede toplumun bu öbekler dışında kalan büyük çoğunluğu, kabul edilebilir düzeyde düşük olan bu riskle, hayatı görece “normal” yaşayabilecekti. Yavaş yavaş, güvenli hale gelmesi için yol gösterilmiş ve denetlenen işyerlerinde ekonomik aktivitelere geri dönecek, maske-mesafe kuralına uyarak sosyalleşebilecek, yine güvenli hale getirilmiş, kullanıcı sayısı çeşitli tedbirlerle düşürülmüş toplu taşımayı kullanabilecekti." görüşünü savundu.

Ortaylı, "Bunların hiç birisi olamadı, hazırlık düzeyi çok çeşitli ve denetlenmelerine zaman olmadan bütün işyerleri aynı anda açıldı, hepsi aynı mesai saatleriyle çalışmaya başladı, bu şartlarda İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde, toplu taşımanın yüzde elli kapasiteyle işlemesinin imkansızlığı daha ilk günden kendini gösterdi. Şehirlerarası ulaşım açıldı, Türkiye’deki salgının merkezi olan İstanbul’dan, bir iddiaya göre yarım milyona yakın insan, virüsü de bavullarına koyarak hızla Anadolu’nun çeşitli bölgelerine aktılar." değerlendirmesine bulundu.

Ortaylı, "Salgının kontrol alınabilmesi açısından çok kritik olduğunu düşündüğüm, buna rağmen etkin herhangi bir önlemin alınmadığını izlediğim son bir haftayı, tünelin ucundaki ışığın çıkış değil, hızla üzerimize gelen trenin farları olduğunu düşünerek derin bir karamsarlıkla geçirdim. Ama umutsuz yaşanmıyor. Sağlık Bakanının 1 Temmuz akşamı yaptığı basın toplantılarındaki açıklamaları yeni bir değişiklik olacağı umudunu doğuruyor. Verilerin daha ayrıntılı dökümü, kuşkusuz Türkiye’yi “kuşkulu verileri olan ülke” yaftasından da kurtaracak. Zaten Bakan, “biz yaptıklarımızı iyi anlatamadık” diyerek, uluslararası ortamlarda dolaşan bu rivayetlerin farkında olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörünün Türkiye’yi ziyareti, Bakanlıktan bir heyetin Almanya’ya giderek yapılanları anlatması gibi bunların önünü kesecek adımlar atacağını söyledi." ifadesini kullandı.

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