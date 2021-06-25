Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Zencir: Varyant yayılmadığı halde kötü durumdayız, varyant da yayılırsa durum daha kötü olur

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Delta varyantında 134 vaka görüldüğünü açıklaması üzerine acilen önlem alınması gerektiğini belirtti. Zencir, "Varyant yayılmadığı halde kötü durumdayız. Varyant da yayılırsa durum daha kötü olur, bedeli ağır olur” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’ndan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir, gerçek sayının 134’ün üstünde olduğu görüşünde. Varyantların tespit edilebilmesi için en azından her 10-20 vakadan birine ‘genom sekans analizi’ yapılması gerektiğini belirten Zencir, bu analizler yapılmadığı için birçok vakanın yakalanamadığını söylüyor. Bakan Koca’nın açıklamasının net olmadığını da belirten Zencir, “Koca, 28 Nisan’da yaptığı açıklamada 5 kişide bu varyantın görüldüğünü söylemişti. O günden bu yana toplam 134 vaka mı görüldü yoksa bugün 134 vaka mı var, bu net değil” diyor.

Birgün'den Buse İlkin Yerli'nin haberine göre, günlük vaka sayılarının mayıs ayı ortasından itibaren plato çizdiğini, 5 binin altına düşmediğini kaydeden Zencir, “Bir direnç görüyoruz burada, bu nedenle Delta varyantından şüpheleniyoruz. İngiltere’deki durumu incelediğimizde bu şüphelerimiz daha da artıyor” diye konuşuyor.

"Varyant yayılmadığı halde kötü durumdayız"

İngiltere, Delta varyantının baskın duruma geldiği ülkeler arasında. Vakaların yüzde 90’ında bu varyant görülüyor. Ülkede 23 Haziran’da 16 bin 135 yeni vaka ve 19 ölüm saptandı.

İngiltere’de aşılama oranının yüzde 80 olmasına karşın bu tablonun ortaya çıktığını belirten Zencir, Türkiye’de ise iki doz aşılananların oranının henüz yüzde 17,5 düzeyinde olduğuna dikkat çekiyor. Üstelik çok sayıda ilde bu oranın yüzde 10’un bile altında kaldığını söyleyen Zencir, “Bizde Delta varyantının henüz baskın hale gelmediği belirtiliyor; ancak 23 Haziran’da vaka sayımız 5 bin 800, ölüm sayımız 65’ti. Yani varyant yayılmadığı halde kötü durumdayız. Varyant da yayılırsa durum daha kötü olur, bedeli ağır olur” uyarısında bulunuyor.

14 gün karantina

İngiltere’nin yanı sıra Rusya ve Portekiz de Delta varyantının baskın duruma geldiği ülkelerden. Ancak Hindistan, Nepal ve Pakistan’dan gelenlere 14 gün karantina uygulayan Türkiye; Rusya ve İngiltere’den gelenleri karantinaya almıyor. Bu ülkelerden gelenlerin PCR testi sonucunu göstermeleri yeterli sayılıyor.

Peki yeterli mi? Zencir’e göre değil: “İngiltere’den, Rusya’dan vb. gelenlerin de 14 gün karantinaya alınması gerekiyor.”

"Hastalık rehavet dinlemiyor"

Prof. Dr. Zencir, Delta varyantına karşı alınması gereken diğer önlemleri ise şöyle sıralıyor: “En kritik önlem aşı. Hızla iki doz aşıların bitirilmesi gerek. En önce aşı olan grup 65 yaş üstü yurttaşlar ile sağlıkçılardı. Bu kişiler Sinovac aşısı oldu; ancak Sinovac’ın Delta varyantına karşı koruyuculuğu var mı, bilmiyoruz. Bu nedenle bu kişilere üçüncü dozun yapılması ve bundan sonra Delta varyantına karşı koruyuculuğu olan aşılarla yola devam edilmesi önemli.”

Son olarak kalabalıkların önüne geçilmesi, fiziksel mesafe ve maske gibi önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Zencir, “Bu hastalık rehavet dinlemiyor. Çok dikkatli olmalıyız. Yoksa biz de yeni bir vaka artışıyla karşılaşabiliriz” diye konuşuyor.