Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Pandemiyle mücadele için vakit geçirmeden üç somut adım atılmalı, gerçek verilerle önlemler belirlenmeli

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede vakit geçirmeden üç adımın atılması gerektiğini belirtti.

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Birincisi gerçekleri vatandaşa açıklamak. Bakanlığını elinde olduğunu bildiğimiz vaka sayılarını il il açıklamak. Toplumda var olan vurdumduymazları da, yerel yöneticileri de harekete geçirmenin yolu, içinde bulunduğumuz durumun vahametini bütün açıklığıyla, net, anlaşılır bir şekilde ortaya koymak." düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı, "İkincisi verileri bilim insanlarıyla ve kurumlarla paylaşmak. Türkiye’de, bulaşma hızını bire düşürmek için gerekli önlemlerin süresini hızla ve hassasiyetle tahmin etme yeteneğinde çok sayıda ekip var. Onların uzmanlığından istifade edilmesi, önlemlerin işe yarar olma olasılığını arttırır. Bu katılım kamuya açık bir şekilde yapılırsa, salgın yönetimine duyulan güven kaybının bir miktar da olsa tamirine katkıda bulunur. Güven önemli, geniş kesimlerin tedbirlere canı gönülden uymasını ancak böyle sağlayabilirsiniz. Benim çeşitli ikincil verilerden kabaca hesapladıklarım, en az dört hafta sürecek bir kapanmanın gerektiğini gösteriyor. Hayati sektörler dışında bütün sektörlerde yüz yüze çalışmanın yasaklanması. Hayati sektörler dışındaki herkesin evde kalması (gıda/ilaç temini ve evinin etrafında hane halkı ile yürüyüş dışında). Ama kuşkusuz memleketin değerli uzmanları, gerçek verileri kullanarak hızla, çok daha hassas bir şekilde belirleyebilirler işe yarayacak önlemleri. Üçüncüsü küçük esnafa, gündelikle yaşayanlara ve işsizlere maddi yardım yapmak." ifadesini kullandı.