Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Yeni Covid varyantı yayılıyor, aşılama kampanyası başlamalı

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Omicron varyantına ilişkin olarak, "Yeni Covid varyantı yayılıyor, aşılama kampanyası başlamalı" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Sağlık Bakanlığı iki doz aşılananların (ne kadarı iki doz Sinovac bilemiyoruz) sayısının elli milyonu geçtiğini duyurdu. Bu aşamada artık aşılanmamış kırk milyona odaklanmak, onların neden tereddüt ettiğini anlamaya çalışmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak gerekli. Yoksa bu 40 milyon, aşılıların da bir kısmını içine alarak, virüs için bol bol yetecek bir hareket alanı. Aşı karşıtlığından ürkmekten vazgeçip aşı olmayan kesimleri ikna etmek için bir büyük kampanya düzenlenmesi gerek." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Okulların açılmasını savunduk, haklıydık, iyi ki açıldılar ve açık kalmaları lazım. Ama okullardan gelen haberler de görüntüler de çok basit tedbirlerin bile doğru dürüst uygulanmadığını gösteriyor. Toplu taşıma malum, kapalı mekanlar, işyerleri vb hiçbir zaman ideal olmamıştı ama şimdi iyice düzensiz. Buraları elden geçirip, önümüzdeki pandemileri de düşünerek uzun vadeli düzeltme ve düzenlemeler yapmak gerekiyor. Bir de son olarak, nasıl olsa aşılandık diye öpüşüp sarılmayın. Virüs hâlâ aramızda."