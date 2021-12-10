Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Omicron dalgasına hazır mıyız?

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Omicron varyantına ilişkin olarak, "Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada Türkiye’de henüz bu varyanta rastlanmadığını duyurdu. Benim bu konuda diyeceğim tek bir şey var: bakmazsan görmezsin." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Sağlık Bakanlığı başından beri, virüsün yeni varyantlarını saptamak için kullanılan genetik dizilim çalışmasını, çok çok kısıtlı sayılarda, bir özel şirkete yaptırıyor. Sonuçları da adeti olduğu üzere kamuoyuyla paylaşmıyor. Türkiye’de onlarca üniversite bu çalışmayı yapabilecek kapasitede, ama onlara da izin vermiyor. Neden?" diye sordu.

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Zaman, yersiz iyimserlikler zamanı değil. Yeni ve az bildiğimiz bir varyant var. Hızla yayılıyor. Umarız klinik seyri kötü değildir, ama bunu anlamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Paniğe de gerek yok. İşe yaradığını bildiğimiz araçları kullanarak, tedbir almamız lazım. Bilim Kurulu üyelerinin de, konuyla ilgili söz söyleyen herkesin de yanlış çıkabilecek açıklamalardan kaçınması gerek. “Bizim ülkemizde Omicron yok” demek de “virüs yumuşadı gevşedi” demek de salgınla mücadelede zaten tek başına bıraktığımız vatandaşlarımızın, bireysel tedbirleri uygulamak konusunda daha da “gevşemesinden”, yeni varyantın önüne kurmamız gereken tedbirler barajının “yumuşamasından” başka bir sonuç vermez."