Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Okulları kapatmak en az işe yarayan, buna karşılık zararı en çok olan tedbir

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların neredeyse bir yıldır kapalı olduğunu hatırlatarak, "Okulları kapatmak en az işe yarayan, buna karşılık zararı en çok olan tedbir" değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Vaka sayıları yine yükselişte. Son 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği resmi sayılar dörtte bir oranında arttı. Birçoğumuz üç aydır süren hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarından bunalmış yakınıyoruz. Birilerini unutuyoruz: Çocukları ve 65 yaş üstündekileri. Onların bizimkilerden çok daha ağır olan kısıtlamaları artık tedbir sınırını geçti, başlı başına sağlık sorunu kaynağı ve hak ihlaline dönüştü. Üstelik çocuklar okula da gidemiyor. Bir yıldır. Bir yıldır arkadaşsız, öğretmensiz, evdeler. Sekiz yaşındaysanız, bir yıl çok uzun bir süredir." düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı, "12 yaş altındaki çocuklar, enfekte olsalar bile bunu daha büyük çocuklara ve erişkinlere göre çok daha az oranda bulaştırıyorlar. Özellikle çocuktan çocuğa bulaşma çok seyrek. Çocuklardan erişkinlere bulaşma bundan biraz daha fazla ama yine de erişkinlerin birbirlerine bulaştırma oranlarından çok daha az." ifadesini kullandı.

Ortaylı, "Son bir yılda edinilen bilgiler, okulların toplumdaki salgına yakıt sağlamadığını ama toplumdaki salgını yansıttığını gösteriyor. Diğer bir deyişle, eğer tedbir alacaksanız, okulları kapatmak en az işe yarayan, buna karşılık zararı en çok olan tedbir. Benzer bir şekilde sıkı kısıtlamaları gevşetmede en tehlikesiz ilk adım, okulların açılması. Salgını önlemek için okulları kapatmanın bir yararı yok. Ama okulların eğitime kesintisiz devam edebilmesi için salgını kontrol etmek iyi olur." görüşünü savundu.