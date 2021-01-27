Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Hükûmetler, bağlantıları anlayamadı; aşı adaleti, ekonomik toparlanma için de şart

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Dünya Sağlık Örgütü’nde sunumu yapılan Koç Üniversitesi araştırmacıları Selva Demiralp, Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş ve Muhammed Yıldırım'ın imzası bulunan Uluslararası Ticaret Odaları’nın ısmarladığı çalışmayı yorumladı. Ortaylı, "Hükûmetler, bağlantıları anlayamadı; aşı adaleti, ekonomik toparlanma için de şart" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı, "Zengin ülkelerin nüfuslarının tümünü aşılasalar bile, diğer ülkelerde aşılama olmazsa, devam edecek ekonomik kaybın yarısını üstlenmek zorunda kalacaklarını bulmuşlar. Bu da 9 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bütün ekonomilerin birbirine bağlı olduğu vurgulanan çalışmada, pandemi etkilerinin her yerde ortadan kaldırılmadan, hiçbir yerde ortadan kaldırılamayacağı söyleniyor. Buna ekleyeceğim bir söz var. Virüs her yerde yenilmeden, hiçbir yerde yenilemeyecek. Ekonomi bilimi de epidemiyoloji de tek bir doğruya işaret ediyor, o da adalet." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Kalemli-Özcan’dan sonra söz alan ICC Başkanı John Denton içimi ısıtan bir şey söyledi. 'Hükümetler her şeyin birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğu anlamakta başarısız oldular.' Evet, 'bütün dünya' dediğimiz, zengin batı ülkelerinin politikacıları bu pandemiyi anlamakta en başarısız olanlar arasında. Başından beri virüsle pazarlık yapabileceklerini zannettiler." ifadesini kullandı.