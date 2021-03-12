Halk sağlığı uzmanı Ortaylı, Covid-19 pandemisinin bir yılını özetledi: Bilimsel başarı, politik iflas

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin birinci yılının “Bilimsel başarı, politik iflas” sözleriyle özetlenebileceğini belirtti. Bilimsel gelişmelerin hızla kaydedildiğini söyleyen Ortaylı aşı eşitsizliğine de yazısında vurgu yaptı.

Ortaylı Yetkin Report’ta kaleme aldığı yazıda, “Koronavirüs çok hızlı ve kolay yayılan bir virüs. Hızı ve yarattığı yıkımın yaygınlığı yüzünden daha çok 20. Yüzyıl başındaki İspanyol gribi ya da daha eski zamanların veba salgınlarına benzetiliyor. Bir farkla ki bu salgında adı geçen diğer salgınlara göre çok fazla şey biliyoruz. Hızla öğrendik, öğrendiklerimizi hızla yaygınlaştırdık, büyük bir kolektif olarak çözümler ürettik.” yorumunu yaptı.

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan 'Herkes güvende olmadan kimse güvende değildir' nutukları atan zengin ülkelerin politik liderlikleri, destekledikleri ilaç şirketlerinin kârlılığını dünya nüfusunun sağlığından daha çok önemsiyorlar. Bir yıldır sürdürdükleri yanlış öncelikler bu konuda da devam ediyor. 1980’de, zahmetli ama başarılı bir kampanya ile çiçek hastalığı yok edildiğinde 'Çiçeği yendik, sıra kötü yönetimde' denmişti. Hâlâ o noktadayız."

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