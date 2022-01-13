Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Bakan Omicron varyantının kontrol edilmemesine yardımcı oluyor

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, "Sağlık Bakanı'nın iki yıllık salgın yönetiminin birçok yönlerini çok defalar eleştirdim. Ama bunların içinde en vahim bulduklarım, gerçeğe uymayan umutlar dağıtması.Bakan Omicron varyantının kontrol edilmemesine yardımcı oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Yetersiz sayıda yapılan testlerle dahi bir ayın içinde dört katına çıkmış yeni enfeksiyon sayıları var. Test pozitiflik oranımız (yapılan testlerden ne kadarının pozitif sonuç vermesi) aynı süre içinde yüzde 7-8’den yüzde 18’lere dayanmış. Test pozitifliğinin yüksek olması, özellikle de yüzde beşin üzerine çıkması, yetersiz sayıda test yaptığınızı, yani toplumdaki enfeksiyonların çoğunu yakalayamadığınızı gösteriyor. Dolayısıyla günlük enfeksiyon miktarı ilan edilen 70 binin çok çok üzerinde." ifadesini kullandı.

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan Bakan da gerçeklere dayanmayan iyimserlerden etkilenmiş. Omikronun hafif geçeceğine bir de üstelik kalıcı bir bağışıklık yaratacağına kanaat getirmiş. Oysa iyimserlerin söyledikleri verilere dayanmıyor. Varsayımlar üzerinden konuşacaksak, bu kadar çok insanı enfekte edecek bir virüsün (önümüzdeki üç ay içinde 3 milyar kişinin enfekte olacağı yönünde modellemeler var) çeşitli mutasyonlar geçirerek yeni ve belki de daha tehlikeli varyantlar geliştirebileceğini de hesaba katmak lazım."