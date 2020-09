Halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı: “Vatandaş maske tak” demek çare değil, yeniden sıkı önlemlere ihtiyaç var

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, "Erken ve hızlı bir şekilde normalleştiğimiz Haziran başından beri yoğun bakımlardaki hasta sayısı düzenli bir şekilde arttı. 'Vatandaş maske tak' demek çare değil, yeniden sıkı önlemlere ihtiyaç var" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Son bir haftadır sayılar resmen ilan edilmiyor ama en azından bazı şehirlerden gelen bilgiler artışın Temmuz’un ikinci yarısında iyice ivmelendiğini gösteriyor. Bütün bu süre içinde Sağlık Bakanı düzenli olarak her akşam vatandaşlara 'Maske tak, sosyal mesafeye uy' dedi. Çevremdeki birçok insana ve basına bakarsan kabahatli hep bu sorumsuz, şuursuz insanlar.

Ne yapalım? Avrupa’dan yeni vatandaş mı ithal edelim?" görüşünü savundu.

Ortaylı, "Eldeki malzeme budur, kaldı ki dünya küçük, her ülkeden gelen görüntülerde benzer ihlaller görülüyor. Her insan topluluğunda tedbirliler ve vurdumduymazlar çan eğrisinin iki ucunda bir azınlık oluşturur, büyük çoğunluk ortalarda bir yerde alır ve her iki yönden gelecek etkilere de açıktırlar. Salgın yönetiminin başarısı vurdumduymazlar da dahil geniş grubun davranışlarını tedbir alma yönünde değiştirebilmeye dayanır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden sıkı önlemlere ihtiyaç var" diyen Ortaylı, "Geldiğimiz noktada özellikle Bakanın vaka artışlarının hızlı olduğunu söylediği Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya’da, bizzat valinin her sokakta bir vakanın olduğunu söylediği Malatya’da ve daha bilemediğimiz diğer illerde “vatandaş maske tak” demekten daha etkin önlemler alınması gerekmektedir. En azından bu iller açısından Nisan ayının başındaki duruma dönmüş durumdayız." ifadesini kullandı.

Ortaylı yazısında şunları kaydetti:

Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlanmalı ve şehirlerin içinde de hareketliliği en aza indirecek kitlesel önlemler alınmalıdır. Bunlara elzem hizmetlerde çalışanlar dışında herkesin evde kalması, AVM, lokanta, kafe vb.lerinin kapatılması, kutlama, cenaze, taziye vb.ne katılacak insan sayısının sınırlanması dahil olmalıdır. Biliyorum, söylemesi kolay, yapması zor. Ama unutmayalım, birçok ülkenin yakın zamandaki tecrübesi ve çeşitli araştırmalar gösterdi ki bulaşma hızlandıktan sonra etkin tedbirleri almakta gecikmenin bedeli çok ağır oluyor. Mutlaka sayı istiyorsanız, ABD’den bir araştırma, bir haftalık gecikmenin bedelinin iki katı daha fazla ölüm olduğunu göstermişti.

