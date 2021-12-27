Halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı: Omikron oranı bakanlığa göre yüzde 42, bakana göre yüzde 10

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, Omicron varyantının özellikle Avrupa'yı sarstığını, pek çok ülkede kitlesel tedbirler alındığını belirterek, "Türkiye’de hiçbir hareket yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pandemi nedeniyle kapanma dönemini hatırlatarak, muhalefetin hükümeti ekonomiye kontak kapattırmaya zorladığını söyledi daha yeni. Vaka sayıları ile ölümler, artık alıştığımız bir seviyeye sabitlenmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uzun süre Omikron vaka sayısını altıya (6) sabitledi. Yani Kasım ayının sonunda 6 vaka ilan edildi. Sonra ne oldu bu vakalara? İyileşmişlerdir inşallah diye düşünür olduk. ‘Kimseye bulaştırmadılar mı?’ soruları dolaşırken Sayın Bakan dün twitterda Omikronun, büyük şehirlerimizde vakaların yüzde 10’unu oluşturduğunu duyurdu" diye yazdı.

Ortaylı, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, pandeminin başından bu yana Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı veri akışı olmadığına işaret ederek, "Varyantların analizi, bunların görülme sıklığı vb kamuya doğru düzgün açıklanmadı.



Buna karşın bir avuç gönüllü, inatla kamuya açık kaynakları kazıyarak, satır aralarını okuyarak, bu bilgileri bulmaca gibi birleştirerek salgının gidişatını biraz olsun anlamamıza yardımcı oldular. Bu gönüllülerden Zeki Berk, 25 Aralık’ta, kamuya açık uluslararası bir kaynak olan www.ourworldindata.org sitesinde Türkiye’den bildirilen vakaların yüzde 42’sinin Omikrona bağlı olduğunun açıklandığını duyurdu" ifadelerini kullandı.

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