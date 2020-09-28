Halk sağlığı uzmanı doktor Ortaylı: Pandeminin ortasında pusulasız durumdayız, salgın sağlık sistemini eziyor

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak, "Pandeminin ortasında pusulasız durumdayız. Salgın, sağlık sistemini eziyor" görüşünü savundu.

Ortaylı, "Sayılardan bir şey anlamak ve bir sonuca varmak, işin uzmanları için bile olanaklı değil. Ama en başta anlattığım, her gün çok sayıda dinlediğim tanıklıklar salgının hangi aşamasında olduğumuzu gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda Ortaylı, "Geldiğimiz noktada genel tablo şöyle: Salgın yönetimi, her gün artık anlamını yitirmiş aynı mesajları vazife olarak tekrarlıyor, hiçbir anlamı olmayan sayılar ilan ediyor, Haziran ayının başında yapılsaydı bir miktar işe yarayabilecek mesai kademelendirmesi (yaygınlığı çok sınırlı), düğün derneklerin kontrol altına alınması (düğün mevsimi bitiyor, üstelik zaman değil, katılımcı sayısı kısıtlaması yapılması gerek) gibi, bulaşma hızının geldiği noktanın aciliyetinden çok uzak ufak tefek tedbirler ilan ediyor." ifadesini kullandı.

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