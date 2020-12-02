Halk sağlığı uzmanı doktor Ortaylı: Ev içi bulaşmayı da önleyecek tedbirler alınmalı, zorunlu sektörler dışında herkesin işe güce ara vermesi ve evde kalması lazım

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağının yetersiz olduğunu belirterek, "Ev içi bulaşmayı da önleyecek tedbirler alınmalı, zorunlu sektörler dışında herkesin işe güce ara vermesi ve evde kalması lazım" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı Yetkin Report'taki yazısında, "Bu hızla gidersek bahara ulaştığımızda hizmet verecek sağlık çalışanı kalmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı, "Onun için enfeksiyonları evlere kapamak ve ev içi bulaşmanın sonuçlarını da önleyecek tedbirler lazım. Bu hafta sonu ve akşam yasaklarıyla başarılamaz. Bekleyecek vakit de yok. Bu yüzden zorunlu sektörler dışında herkesin işe güce ara vermesi ve evde kalması lazım. Bulaşma zincirlerini kırmamız lazım. Önümüzde örnekleri var, Ekim ayında küçük esnafı ve çalışanları, destek ücreti ödeyerek evlerine gönderen ve evden çıkmayı sıkı kurallara bağlayan Avrupa ülkeleri vaka sayılarını filyasyonla kontrol altına alabilecekleri düzeylere düşürdüler." ifadesini kullandı.