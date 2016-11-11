Halk Sağlığı Müdürü'nden 'arsenikli su' açıklaması

Elazığ Halk Sağlığı Müdürü Dr. İbrahim Halil Akkuş, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'ndeki 40 kuyudan, 29'unda arsenik bulunmasıyla ilgili, arsenik tespit edilen kuyuların kapatıldığını söyledi.

Kuyu sularında yüksek oranda arsenik saptandığı yönündeki haberin basın kuruluşlarınca yayılmasının ardından vatandaşı bilgilendirmek amacıyla Elazığ Halk Sağlığı Müdürü Dr. İbrahim Halil Akkuş, basın toplantısı düzenledi. Arsenik saptanan kuyuların kapatıldığını belirten Dr. Akkuş, halka verilen şebeke suyunun temiz olduğunu, rahatlıkla içilip kullanılabileceğini söyledi. Dr. Akkuş, şöyle dedi:

"Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında Yurtbaşı Beldesi'nin içme ve kullanma sularının Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde yaptırdığı analizlerde beldeye içme suyu temin eden 4 (dört) kuyuda insan sağlığı için tehlikeli olabilecek miktarın üzerinde arsenik tespit edilmesi üzerine bu kuyular Yurtbaşı Belediye Başkanlığıyla işbirliğine gidilerek iptal edilmiştir. Bunun üzerine Yurtbaşı beldesinin içme ve kullanma suyu doğal halde akan ve müdürlüğümüz tarafından Diyarbakır Halk Sağlığı Laboratuarında yaptırılan analizlerde arsenik bulunmayan yer altı su kaynağından temin edilmeye başlamıştır. Arsenikli suların iptal edilmesi sonucu meydana gelen içme ve kullanma suyu yetersizliği nedeniyle Yurtbaşı Belediyesi tarafından 2015 yılında yeni açılan 4 (dört) adet artezyen kuyusundan müdürlüğümüzce alınan numunelerde de yüksek miktarda arseniğin tespit edilmesinden dolayı bu kuyular da iptal edilerek içme suyu şebekesine bağlanmamıştır. Bunun üzerine Yurtbaşı Belediyesi tarafından 2016 yılında Yazıkonak Beldesi'ne yakın alanda 3 (üç) adet artezyen kuyusu daha açılmış olup bu 3 kuyudan alınan numunelerin yapılan analizlerinde bu suların uygun olduğu tespit edildiğinden Yurtbaşı Beldesi içme ve kullanma suyunu bu kuyulardan temin etmeye başlamıştır. Ayrıca Yurtbaşı Beldesi'nde halkın yoğun olarak kullandığı İsabet Sürücü Çeşmesi olarak bilinen kaynaktan alınan numunelerin yapılan analizinde Arsenik maddesine rastlanmamıştır. Yurtbaşı Beldesi'nde yaşayan vatandaşlarımız mevcut şebeke suyunu güvenle kullanabilir."