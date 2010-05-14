Halk, patates bulamıyor, siz suşi yiyorsunuz

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ziyaret için gittiği Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde dolaşırken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Muhabbet kurmaya çalıştığı aşçı "Gariban insanlar, patates bulamıyor, siz orada suşi yiyorsunuz" diye çıkıştı. Şaşıran Şahin, "Ben yemedim" diyerek kendini savundu.





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı ziyaret etti, İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



TBMM Başkanı Şahin, Beyoğlu Belediyesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, hafta sonu Dolmabahçe Sarayı'nda, TBMM'nin 90. yılı dolayısıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen "Kısa Metraj Film Yarışması"nın ödül töreninin yapılacağını söyledi.



Şahin, konunun, özel ilgi alanına girmesi dolayısıyla, törene katılmak üzere İstanbul'a geldiğini ifade etti.



Beyoğlu'nun, İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, Belediye Başkanı Demircan'ı çalışkanlığından dolayı takdir ettiğini söyledi.



Uzun zamandır yapmayı planladığı ziyareti, bugün gerçekleştirebildiğini ifade eden Şahin, "Kendisinden Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alacağım" dedi.



Basına kapalı ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Demircan, TBMM Başkanı Şahin'e Galata Kulesi'nin maketini hediye etti.



Daha sonra İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Şahin, çevredeki vatandaşlarla da konuştu.





Sarımsaktan girdi suşi'den çıktı



Şahin, bir lokantada yemek hazırlamak üzere sarımsak soyan Ahmet Aslan'a, "Kolay gelsin ustacığım. Sarımsağın faydaları nelerdir?" diye sordu.



Bunun üzerine önce sarımsağın yararlarından söz eden esnaf Aslan, daha sonra, "Gariban insanlar, patates bulamıyor, siz orada suşi yiyorsunuz" dedi.



TBMM Başkanı Şahin de buna, "Mecliste kimseye suşi ikram edilmiyor. Bir milletvekili arkadaşımız getirmiş, misafirlerine ikram etmiş. Yoksa bizim yemek bölümümüzde öyle bir yemek yok. Biz Türk yemeklerini ikram ediyoruz. Seni de Meclise bekleriz" karşılığını verdi.



Aşçı Arslan bunun üzerine "Ben milletvekili olup geleceğim. Ama sizin partinizden değil" diyerek tepkisini sürdürdü. Şahin de aşçıya, "Olur farketmez" karşılığını verdi. Bu ilginç diyaloğun ardın Şahin, esnaf ziyaretlerine devam etti.







