Halk ozanı Neşet Ertaş'a fahri doktora ünvanı verildi

T24- UNESCO'nun ''yaşayan insan hazinesi'', ilan ettiği ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'a İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının girişimiyle, üniversite tarafından ''fahri doktora'' unvanı verildi.

Ayazağa yerleşkesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, ''1960 yıllarından itibaren, ben dahil hemen hemen her kuşak Neşet Ertaş'ın türküleriyle büyüdü. Birbirinden değerli bu türküler, günümüzde farklı tarzlarda müzik yapan sanatçılarca da seslendirilmiştir'' dedi.

Şahin, Ertaş'ın eserlerinde sevginin daima öne çıktığını, söylediği türkülerde kardeşlik, yurt sevgisi ve dostluğu ifade ettiğini kaydetti.

Neşet Ertaş'ın içinde yetiştiği müzik geleneğini yaşatıp geniş toplum kesimleriyle buluşturduğunu, yaşayan halk kültürleri kapsamında başlıca kaynak kişilerden biri olduğunu belirten Şahin, Ertaş'ın, kendisiyle bütünleşen özgün bir tavrı temsil ettiğini ve bunun sayesinde Türkmen müzik geleneğini bütün dünyaya duyurduğunu vurguladı. Şahin, bu nedenle İTÜ Senatosu'nun, değerli hizmetleri nedeniyle Neşet Ertaş'a fahri doktor unvanı verilmesini oy birliğiyle kabul ettiğini dile getirdi.

Fahri doktor unvanını Şahin'den alan sanatçı Neşet Ertaş da, ''Bu şerefli günde hiç mektebe gitmemiş ben, huzurunuzdayım. İlim ve bilim yuvasında, hocalara saygılarımı sunuyorum'' diye konuştu.

Törenin ardından Ertaş, aralarında keman virtüözü ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın da bulunduğu izleyicilere sevilen türkülerinden oluşan bir konser verdi.