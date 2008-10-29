Halk ozanı Neşet Ertaş münafık ilan edildi

Halk ozanı Neşet Ertaş, konserinde “Oynayanların günahı dökülür, melek gibi olurlar” deyince Kaman vaizi Müslümanlar’dan özür dilemesini istedi.



Halk ozanı Neşet Ertaş, Kaman Vaizi’nin hedefi oldu. Vaiz Rıza Korkmazgöz, “münafıklıkla” suçladığı Ertaş’tan, “Allah’a iftira ettiği için Müslümanlar’dan özür dilemesini” istedi.



Korkmazgöz, Ertaş’a 19 Ekim’de Kaman’da verdiği konserde, “Oynayanların günahlarının döküleceğini ve melekler gibi evlerine döneceklerini” söylediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Korkmazgöz, ünlü halk ozanının internet sitesine şu mesajı gönderdi:

“Bunu söylemek sizin haddinize değil. Sonra delilsiz konuşarak Allah’a iftira ettiniz. Siz müslüman olabilirsiniz ama fiiliniz Ebu Cehil’e ’vay’ çektirir. Acele bütün Müslümanlar için özür bekliyorum”.

Korkmazgöz, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, “Neşet Ertaş’la bu konuda yüz yüze görüşmeden açıklama yapmak istemiyorum” dedi.

Vaiz Korkmazgöz’ün tepkisi karşısında şaşıran Ertaş, her konserinde şu sözleri söylemesiyle biliniyor:

“Oyun havalarında ellerinizi birbirine her vurduğunuzda günahlarınız kurumuş yaprak gibi dökülürmüş. Hele bir de içinizden gelip, iki oynasanız günahkar da gelseniz, melekler gibi dönermişsiniz evinize...”

