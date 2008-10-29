T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Halk ozanı Neşet Ertaş münafık ilan edildi

Halk ozanı Neşet Ertaş, konserinde “Oynayanların günahı dökülür, melek gibi olurlar” deyince Kaman vaizi Müslümanlar’dan özür dilemesini istedi.

29 Ekim 2008 02:00

Halk ozanı Neşet Ertaş, konserinde “Oynayanların günahı dökülür, melek gibi olurlar” deyince Kaman vaizi Müslümanlar’dan özür dilemesini istedi.

Halk ozanı Neşet Ertaş, Kaman Vaizi’nin hedefi oldu. Vaiz Rıza Korkmazgöz, “münafıklıkla” suçladığı Ertaş’tan, “Allah’a iftira ettiği için Müslümanlar’dan özür dilemesini” istedi.

Korkmazgöz, Ertaş’a 19 Ekim’de Kaman’da verdiği konserde, “Oynayanların günahlarının döküleceğini ve melekler gibi evlerine döneceklerini” söylediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Korkmazgöz, ünlü halk ozanının internet sitesine şu mesajı gönderdi:
“Bunu söylemek sizin haddinize değil. Sonra delilsiz konuşarak Allah’a iftira ettiniz. Siz müslüman olabilirsiniz ama fiiliniz Ebu Cehil’e ’vay’ çektirir. Acele bütün Müslümanlar için özür bekliyorum”.
Korkmazgöz, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, “Neşet Ertaş’la bu konuda yüz yüze görüşmeden açıklama yapmak istemiyorum” dedi.
Vaiz Korkmazgöz’ün tepkisi karşısında şaşıran Ertaş, her konserinde şu sözleri söylemesiyle biliniyor:
“Oyun havalarında ellerinizi birbirine her vurduğunuzda günahlarınız kurumuş yaprak gibi dökülürmüş. Hele bir de içinizden gelip, iki oynasanız günahkar da gelseniz, melekler gibi dönermişsiniz evinize...”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24