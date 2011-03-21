-HALK OZANI AŞIK VEYSEL ANILDI SİVAS (A.A) - 21.03.2011 - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 38. yılında doğum yeri olan Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı. Aşık Veysel'in ölümünün 38. yıl dönümü nedeniyle ilk program Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı ve ozanın görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterisine yer verilen programda konuşan Sivas Vali Yardımcısı İsmail Koşum, Aşık Veysel'in bir gönül insanı olduğunu söyledi. Bu coğrafyada çok sayıda gönül insanı yetiştiğini ifade eden Koşum, şöyle konuştu: ''Aşık Veysel de cumhuriyetimizin sevgi, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, toprak gibi bizi biz yapan kıymetleri bizlere sunan en önemli ozanlarımızdan birisi. Yani bizim cumhuriyetimizin manevi dinamiklerinden birisi. Şu anda Türkiye'de herkes Aşık Veysel'i biliyor. İşte onun gönlü o kadar büyük ki bu kadar insanı bir araya toplayacak kadar... Ve milyarlarca insanı sığdıracak kadar kalbi büyük bir insan. O yüzden bizim değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ve gerçekten önemli insanlar anılmaya değer oluyor. Önemli insanlar hatırlanıyor. İşte Aşık Veysel de bunlardan birisi.'' CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ise bu anma toplantılarının Aşık Veysel'e vefa gösterisinin ötesinde Aşık Veysel'den feyiz alınması için bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: ''Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen Sayın Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ama bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Önceki yıllarda Aşık Veysel anma etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılırdı. Buna ihtiyacımız var. Aşık Veysel'in bizim onu anmamıza, hatırlamamıza değil, bizim Aşık Veysel'i her gün bayraklaştırarak, şiirlerinde, felsefesinde yaratmaya çalıştığı dünyayı kavramaya ihtiyacımız var.'' Şarkışla Kaymakamı Abdullah Uçgun ise aşıklık geleneğinin önemine değinerek, ''Bugün doğduğu, yaşadığı ve kültür dünyamıza önemli eserler kazandırdığı topraklarda kendisini andığımız Aşık Veysel de bu geleneğin önemli ve güzide isimlerindendir'' dedi. Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de Aşık Veysel'in önemine değinerek, ozanın yurt içi ve yurt dışında hep gönülleri fethettiğini belirtti. Oğlu Ahmet Şatıroğlu da ozanın ölmeden kısa süre önce yazdığı bir şiirini okudu. Konuşmaların ardından Ozan Emaneti ve Aşık Eseri ozanın çeşitli eserlerini seslendirdi. Daha sonra Aşık Veysel doğum yeri olan ilçeye bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında da anıldı. Burada ilçe müftüsü Mehmet Cingöz'ün okuduğu duadan sonra Koşum, Özdemir ve Uçgun ozanla ilgili duygularını dile getirdi. Mezarlıktaki programın ardından köydeki Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evi gezildi. Burada Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu, babası hakkında bilgiler verdi. -AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU- 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde doğan Aşık Veysel Şatıroğlu, yakalandığı çiçek hastalığı yüzünden 7 yaşında bir gözünü kaybetti. Şatıroğlu, çok geçmeden diğer gözünü de kaybedince babası Karaca Ahmet, oyalanması için bir saz aldı. Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Aşık Veysel'in Cumhuriyet'in 10. yılı için 1933'te yazdığı destanın yayınlanması ve Sivas Aşıklar Bayramı'ndaki başarısı dikkati çekti. Şiirlerinde daha çok yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm, sevgi gibi temaları işleyen ve çeşitli köy enstitülerinde saz öğretmenliği yapan Aşık Veysel, iki kez evlendi. 2 erkek ve 4 kız babası olan ozan, 21 Mart 1973'de vefat etti.