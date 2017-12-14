Halk ozanı Ali Kızıltuğ, son yolculuğuna uğurlandı

Halk ozanı Ali Kızıltuğ, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenin ardından vasiyeti üzerine Abaranın Kaşı mevkiinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulan ve Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden halk ozanı Ali Kızıltuğ için memleketi Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde tören düzenlendi. Sabah saatlerinde Ankara'dan karayolu ile köyüne getirilen 73 yaşında hayata veda eden Kızıltuğ için Mursal Köy Odası'ndaki törene yakınları ile Vali Davut Gül, CHP Sivas Miletvekili Ali Akyıldız, Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, sanatçı Mustafa Özarslan ve binlerce seveni katıldı.

"Türkiye'nin başı sağolsun"

Cenaze töreni öncesi konuşan Ali Kızıltuğ'un oğlu Serhat Kızıltuğ babasının son dakikalarını anlattı. Serhat Kızıltuğ, "Son safhalarında yürüyemiyordu. Kolundan tutup gezdiriyorduk. Bize dedi ki 'Beni birkaç güne morga koyarlar' dedi. 'Baba dedim, nasıl konuşuyorsun daha bana sözün var, Mursal'da kuzu keseceksin'. 'İnşallah ama oğlum daha gözüm kesmiyor' dedi. Gece saat 2 gibi ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtaramadık. Hakkın rahmetine kavuştu. Ankara'da büyük bir tören düzenlendi. Şimdi de köyümüze getirdik. Burada babamıza son görevimizi yapacağız. Sivasımızın, Divriğimizin, Mursalımızın, Türkiyemizin başı sağolsun. Halka mal olmuş bir halk ozanıydı. İnsan ayırımı yapmazdı. Bize vasiyeti, 'Eğer ben ölürsem köyüme götürün sevenlerim oraya da gelir hiç değilse Divriği'ye, Mursal'a bir katkım olur' dedi. 'Tamam baba' dedik. Dediği yerede getirdik." dedi. Diğer oğlu Mustafa Kızıltuğ ise şöyle konuştu:



"Baba ocağına, doğduğu, büyüdüğü topraklara getirdik. Daha önce getirmek istiyorduk ama olmadı. Babam ölmedi, yaşayacak. Sevenlerinin duygusuyla, sevgisiyle, aşkıyla, türküleri susmayacak. Sevenleri onu yalnız bırakmayacak. Benim babamdı ama sevenlerinin dostuydu, arkadaşıydı."



Cenaze töreninde konuşan Sivas Valisi Davut Gül çocukluğunda babasının evde hep Ali Kızıltuğ dinlediğini ifade ederek "Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Biz inanıyoruz ki her canlı ölümü tadacaktır. Önemli olan kalıcı izler bırakmak. Ozanımızı buraya ilk tayin olduğumuzda tanıştırmışlardı. Bize şiir okudu, türkü okumuştu. Daha öncesinde de çocukluğumuzda rahmetli babam evde Ali Kızıltuğ hep dinlerdi oradan biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ailesinin sevenlerinin başı sağolsun" dedi.



CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ise Ali abimizi Hakka uğurlamak için bir araya geldik. 50'nci sanat yılı nedeni ile Kültür Bakanlığı'nın Sivas'taki vefa töreninde plaket takdim ederken 'Ali abi senin o dağlardan çok alacağın var ama bizim de sende çok alacağımız var. İnşallah sağlıklı uzun ömür diliyorum ve bu uzun ömürde de bizlere üretmeye, türkülerini söylemeye devam edersin, sizden çok alacağımız var. Bizi yalnız bırakmayın demiştim" dedi.

Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından Ali Kızıltuğ'un naaşı omuzlar üzerinde taşınarak Abaranın Kaşı mevkisine getirildi. Cenaze defin sırasında eşi Fatma ile kızları Gülşen ve Sakine fenalık geçirdi. Kızıltuğ'un mezarının üstü çiçeklerle donatıldı.

1944 yılında Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde dünyaya gelen Kızıltuğ, 'Asrı gurbet harab etmiş köyümü' isimli ilk plağını 1969 yılında doldurmuştu. Sanatçının bugüne kadar 103 plak ve 87 kaseti çıktı. 1969 yılından bu yana sadece kendi eserlerini seslendiren Kızıltuğ'un, 2 bini aşkın eseri bulunuyor. (DHA)