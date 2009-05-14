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Yaşam

Halk oyunlarında Diyarbakır birinci oldu

14 Mayıs 2009 05:49

Milli Eğitim Bakanlığınca Elazığ'da düzenlenen orta öğretim halk oyunları final yarışmasında Diyarbakır ekibi Türkiye birincisi oldu.

MEB Okuliçi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı'nın 2008-2009 faaliyet programı kapsamında gerçekleştirdiği Orta Öğretim Kurumları Gençler Geleneksel Halk Oyunları Final Yarışması, bir alışveriş ve eğlence merkezi amfi tiyatrosunda yapıldı.

16 ilden gelen halk oyunları ekiplerinin performanslarını sergilediği yarışmada, Diyarbakır Fatih Lisesi 90.80 puanla Türkiye birincisi oldu.

Yarışmada Bayburt Lisesi ikinci olurken, Ankara Abidin Paşa Lisesi 90 puanla üçüncü, Aydın Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi dördüncü, Trabzon Akçaabat Çok Programlı Lisesi beşinci oldu.

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