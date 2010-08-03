-HALK OYLAMASI SINIR KAPILARINDA BAŞLADI EDİRNE (A.A) - 03.08.2010 - 12 Eylülde yapılacak referanduma ilişkin gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısında biri gar gümrüğünde olmak üzere 8, İpsala Sınır Kapısında 2, Hamzabeyli Sınır Kapısında 1 sandıkta devam eden oy verme işlemi, sırasında sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sınır kapılarından giriş-çıkış yaparken oy kullanabiliyor. Gümrük kapılarında, Türkiye'de seçmen kütüğüne yazılı olmayan, yurt dışında 6 aydan fazla ikamet eden, oy verme günü olan 12 Eylül 2010 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan, oy vereceği günde yurda giriş veya çıkış yapan, çifte vatandaş olup da Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ibraz eden Türk vatandaşları oy verme işleminde bulunabiliyor. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi, halk oylamasının yapılacağı 12 Eylül 2010 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.