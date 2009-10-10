Halk otobüsüyle kamyon çarpıştı: 27 yaralı

Gebze'de hafriyat yüklü damperli kamyonun kavşakta halk otobüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ikisi ağır 27 kişi yaralandı.

Kamyonun ortasından çarptığı ve devrilen otobüsteki yaralı yolcular yol kenarında acı içinde ambulans bekledi.Kaza saat 12.00 sıralarında Gebze'nin en hareketli noktalarından biri olan İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Hafriyat taşıyan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 41 L 2552 plakalı hafriyat yüklü kamyon, dikkatsizlik sonucu kavşaktan geçmekte olan içi yolcu dolu 41 U 2552 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kamyonun tam ortasından çarptığı otobüs devrildi. Kazanın hemen ardından çevreden yetişenler otobüsteki yolcuların yardımına koştu. Yaralılar otobüsten çıkarılırken olay yerine ambulanslar akın etti.

Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu yolcular yol kenarında acılar içinde ambulansların gelmesini bekledi. İlk belirlemelere göre ikisinin durumunun ağır olduğu belirlenen 27 yaralı Gebze'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.