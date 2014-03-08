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Yaşam

Halk otobüsüne silahlı saldırı

Mersin’de şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi

08 Mart 2014 09:57

Mersin'de bir halk otobüsüne hareket halindeyken motosiklet üzerinde bulunan ve maske takan iki kişi tarafından ateş edildi. Olayda otobüse isabet eden kurşunlarla şoför boynundan ve göğsünde bir yolcu da ayak ve ellerinden yaralandı.

34 yaşındaki İlhami Erdoğdu'nun kullandığı 33 H 077 plakalı Çevre Yolu Eğri Çam Halk Otobüsü'ne, hareket halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan ve maske takan iki kişi ateş etti.

Olayda otobüs şoförü Erdoğdu, boyun ve göğsünden, yolcu 29 yaşındaki Mahir Akdağ ise el ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şoför, Erdoğdu ağır yaralı olmasına rağmen otobüsü kaza yapmadan durdurdu.

Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılardan sürücü Erdoğdu özel bir araçla, yolcu Akdağ ise ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, motosikletli saldırganların yakalanması için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama yapan polis ekipleri Siteler Mahallesi Köprübaşı mevkiinde olayda kullanıldığı tahmin edilen yere atılmış bir tabanca ve şarjör ele geçirdi. Yaralılardan İlhami Erdoğdu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

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