Halk otobüsünde yolcuların gözü önünde şoför bıçaklandı!

Adana'da halk otobüsü muavini ile araç sürücüsü, yol verme konusunda tartıştıkları başka minibüs şoförü tarafından yolcularının gözü önünde bıçaklandı.

Olay, Merkez Yüreğir İlçesi'nin Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.Ömer Türkmen yönetimindeki halk otobüsünün önüne geçen bir başka yolcu minibüsü aniden durdu.

İddiaya göre, minibüs sürücüsü Ramazan Uzun, yolcu kapısını açıp küfrederek aşağı indi. Ardından çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Otobüste bulunan çok sayıda kadın ve çocuk yolcunun önünde çıkan kavgada Ramazan Uzun, otobüs şoförü Ömer Türkmen ile muavin Fatih Serbest'i bıçakladı. Bu sırada yolcular da panik halinde kendilerini dışarı attı. Otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kavgada Ramazan Uzun, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilerek engellendi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatih Serbest ile Ömer Türkmen, tedavi için Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaçak Ramazan Uzun'un da yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşte o anlar:

Adana'da halk otobüsünde kanlı kavga | samanyoluhaber.com