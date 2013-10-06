Halk otobüsünde silah çekti, serbest bırakıldı

Tekirdağ'da gümrük muhafaza memuru G.Y., nişanlısını arka kapıdan bindirmeyen özel halk otobüsü şoförünün önce boğazını sıktı, ardından da belinden tabancasını çıkarıp tehdit etti. G.Y., diğer yolcular ve nişanlısı tarafından sakinleştirilirken, olay, otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay, önceki gün 100. Yıl Mahallesi’nde özel halk otobüsü durağında meydana geldi. Gümrük muhafaza memuru G.Y.’nin yanına gitmek için Çınarlı Mahallesi’ndeki Köprübaşı durağından özel halk otobüsüne arka kapıdan binmek isteyen genç kadın, şoförle tartıştı. Aynı anda cep telefonuyla telefonda nişanlısı G.Y.'yi arayan genç kadın, halk otobüsü şoförü Cüneyt Fikret Turgut’a "Neden kapıyı kapatıyorsun, ya sıkışsaydım ne olacaktı?" diyerek tepki gösterdi. Özel Halk otobüsü şoförü Turgut ise otobüsün arka kapısından yolcu almanın yasak olduğunu söyledi. Daha sonra otobüsün ön kapısından binen kadın, yaklaşık 3 kilometre ilerideki 100. YılMmahallesi durağında otobüsten indi.

Telefondan duyup tehdit etmek için durağa geldi

Tartışmayı telefondan duyarak sinirlenen G.Y., nişanlısının indiği 100. Yıl Mahallesi durağında bir anda otobüse binerek özel halk otobüs şoförü Cüneyt Fikret Turgut’ın boğazına sarıldı. Sinirlerine hakim olamayan G.Y., şoföre "Az önce sen kime bağırıyordun?" diyerek tepki göstererek belinden de tabancasını çıkardı. Gümrük memuru G.Y., nişanlısı kadın ve diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi. Olay, özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İfadesi alınıp serbest bırakıldı

Görüntülerde, otobüste bulunan bazı yolcuların saldırgana bağırarak, "Sadece senin nişanlın yok bu otobüste. Kendini ne zannediyorsun? Az daha kaza yapacaktık" diyerek tepki gösterdiği görülüyor.

Özel halk otobüsü şoförü Turgut’un şikayeti üzerine Çarşı Polis Merkezi'nde ifadesi alınan G.Y., serbest bırakılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.