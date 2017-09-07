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Halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsündeki 6 yolcu yaralandı

07 Eylül 2017 00:55

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde TIR\'a arkadan çarpan özel halk otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Gebze Anibal kavşağında meydana geldi. Gebze ile İzmit arasında yolcu taşıyan Mehmet Sol yönetimindeki 41 J 6014 plakalı özel halk otobüsü aynı yöne giden Muhammet Göçmen yönetimindeki 34 TL 2485 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Panik içerisinde kendilerini dışarıya atan yolcuların yardımına çevredekiler koştu. Sandalyeye oturtulan yaralılara, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.
Yaralılar, ambulansarla Gebze Fatih ve Darıca Farabi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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