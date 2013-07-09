Halk otobüsü tarihi binaya çarptı: 28 yaralı

İstanbul Balat'ta kontrolden çıkan bir halk otobüsü, yol kenarındaki tarihi binanın duvarına çarptı. Hurdaya dönen otobüste bulunan 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Balat'ta Gazi Mahallesi-Eminönü seferini yapan halk otobüsü, sabah saatlerinde kontrolden çıkarak camhane olarak kullanılan tarihi binanın duvarına çarptı. Yolcular büyük korku yaşadı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan 28 kişi, çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bir yolcu, şoförün uyuduğunu iddia etti.