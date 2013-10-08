Yolcunun kafatasını kıran halk otobüsü şoförüne ceza

İstanbul'da bir Özel Halk Otobüsü şoförü, yolda bulunan set üzerinden hızlı bir şekilde geçince bir yolcu kafasını 'otobüsün tavanına' çarptı. Kafatası kırılan yolcu yargıya gitti. Mahkeme 3 yıl meslekten men ettiği şoförü ayrıca 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı.

İETT 'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün şoförü yolda bulunan set üzerinden hızlı bir şekilde geçerek yolcusunun kafatasının otobüsün tavanına çarpmasına, bu çarpma sırasında da yolcunun kafatasında çatlakların oluşmasına neden olmaktan suçlu bulundu. Mahmeke otobüs şoförünü 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şoför aynı zamanda 3 yıl mesleğini yapamayacak.

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Ümraniye-Kadıköy hattı arasında halk otobüsü kullanan Cemil Bingül(53), 2009 yılının Mayıs ayında Kadıköy’de seyir halindeyken başka bir otobüsü geçmeye çalıştı. Bu sırada hızlanan otobüs yolda araçların yavaşlaması için konulan sete kontrolsüz girdi. Bu sırada zıplayan otobüsteki yolcu Mehmet Bektaş (49) de bulunduğu yerde fırladı ve başını otobüsün tavanına çarptı. . Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bektaş’ın hayati fonksiyonlarını etkileyecek şekilde kafatası kemiğinde çatlaklar meydana geldi.

'Bilinç ve sorumluluk taşımıyor'

Savcılık tarafından otobüs şoförü Cemil Bingül hakkında , ‘Taksirle yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 4,5 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava kapsamında duruşmada ifade veren tutuksuz sanık Bingül, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, “Başka bir otobüsü sollamak için hız yapmadım. Zaten yol, gidiş-geliş şeklindeydi. Dolayısıyla sollama durumu söz konusu olamaz" dedi.

'Toplu taşıma aracı kullanma bilinci yok'

Bilirkişilerce hazırlanarak mahkemeye sunulan raporda ise, sanık Bingül’ün toplu taşıma aracı kullanma bilinç ve sorumluluğu taşımadığı, dikkatli ve tedbirli olması gerekirken hızını gerekli şartlara uydurmayarak yaşanan olayda tali kusurlu olduğu belirtildi.

Hapis cezası ertlendi, meslekten yasaklandı

Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada, sanık Cemil Bingül’ün ‘Taksirle yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali ve sabıkasız oluşunu da değerlendiren mahkeme, sanık Bingül’ün 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek verilen cezayı erteledi. Ayrıca Cemil Bingül’ün 3 yıl süre ile şoförlük mesleğini yapması da mahkeme tarafından yasakladı.