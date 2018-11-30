Halk otobüsü şoföründen şaşkınlık veren intikam

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı ve kendisine küfür ettiğini iddia ettiği bisiklet sürücünden akılları durgunluk veren bir hareketle intikam aldı. Otobüsle bisikleti ezen ve metrelerce sürükleyen şoför, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü\'nce başlatılan idrari soruşturma kapsamında görevden alındı.

Dün saat 20.00 sıralarında, Demircioğlu Caddesi\'nde ilerleyen Çanakkale Belediyesi\'ne bağlı 17 FY 343 plakalı halk otobüsünün şoförü ile bisiklet sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma sırasında bisiklet sürücüsünün kendisine küfür ettiğini öne süren şoför, bisikleti sağ tekerleğinin altına alıp, üzerinden geçti. Bir süre bisikleti sürükleyen otobüs şoförünün bu hareketini, vatandaşlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.

\'BU TARZ DURUMLARIN HER ZAMAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\'

Çanakkale Bisiklet Platformu olaydan sonra bir açıklama yaparak, \"Çanakkale’de bisiklet kültürünün yerleşmesini, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak trafikte gün geçtikçe yaşadığımız problemler hem hayatlarımızı tehlikeye atıyor, hem bisiklet kullanıcılarını tedirgin ediyor. Dün 20:00 sularında Çanakkale Belediyesine ait otobüs şoförünün bir bisikletliyi levye ile koşturması devamında bisikletinin üstünden otobüs ile geçmesi kabul edilemez bir durumdur. Çanakkale Bisiklet Platformu ve gönüllüleri olarak konuyu öğrendiğimiz andan itibaren gerekli tepki ve şikayetleri gerekli ve ilgili mercilere bildirerek konunun takipçisi olduk. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü\'nden gelen açıklama doğrultusunda; şoför hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı, kişinin artık toplu taşımada şoförlük yapamayacağı, bisikletli arkadaşımızın zararını tanzim etme ve özür dilemek adına kendisiyle iletişime geçmeye çalışmaktadırlar. Geri bildirim konusunda bizlere hızlı sonuç sağlayan ulaşım hizmetleri müdürlüğüne teşekkür ederiz. Bu tarz durumların her zaman takipçisi olacağımızı, gerekli şikayet ve tepkileri koyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz\" denildi.

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında adı açıklanmayan şoföre işten el çektirildi.



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