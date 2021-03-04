Halk otobüsü şoföründen kadın yolcuya cinsel saldırı!

İstanbul'da evine gitmek için otobüse binen bir kadın, şoförden gideceği güzergâh için kendisine yardımcı olmasını isteyince otobüs şoförü cinsel saldırıda bulundu. Saldırıdan sonra evine giderek yaşadıklarını eşine anlatan kadının ihbarı sonrası, şoför hakkında 20,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda, 41 yaşındaki kadın, bindiği otobüsün şoföründen kendisine güzergâh konusunda yardımcı olmasını istedikten sonra şoförün cinsel saldırısına uğradı.

Otobüs şoförü F.Y., genç kadına yardımcı olacağını söyleyerek güzergâhına devam etti. Bir süre sonra otobüste yolcu olarak Z.K., ve başka bir kadın kaldı. Otobüs şoförü bir süre sonra son durağa gelindiğini söyleyerek araçta bulunan diğer müşteriyi de indirerek Z.K., ile yalnız kaldı. Bu sırada şoför F.Y., araçtan inmek isteyen Z.K.'ya kendisini istediği yere yakın bir alanda indireceğini söyleyerek kalmasını sağladı.

"Sizin fiyatınız 100 lira"

Otobüsü tekrar hareket ettiren şoför, bir süre ilerledikten sonra otobüsü Taksim tünel son durağına yakın bir tenhada durdurarak ışıkları kapattı. Genç kadının yanına gelen şoför, "Korkma sana yardımcı olacağım" diyerek özel sorular sormaya başladı, yüzündeki maskeyi indirmeye çalıştı ve cinsel tacizde bulundu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, kadın yaşadıkları karşısında bağırmaya başlayınca öfkelenen otobüs şoförü, "Neden bağırıyorsun o..., sizin fiyatınız 100 lira, seninle birlikte olup paranı vereceğim" ifadeleriyle sözlü saldırıda da bulundu.

"Aracı sigara içmek için durdurdum"

Kadın başından geçenleri eşine anlatınca ikili karakola giderek otobüs şoföründen şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan F.Y., genç kadının otobüse bindiğinde iki kez farklı güzergaha gideceğini söylediğini bu nedenle son durağa gitmeden araçta sigara içmek için durduğunu ve ışıkları kapattığını ve tacizde bulunmadığını öne sürdü.

20,5 yıl hapsi isteniyor

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda F.Y.'nin sevk ve idaresindeki otobüste yolcu olarak aldığı genç kadını ikna ve hile yoluyla güzergâh dışı otobüste alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek iddianame düzenledi. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Basit Cinsel Saldırı' suçları kapsamında 20,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.