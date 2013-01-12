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Yaşam

Halk otobüsü markete girdi

Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir marketin duvarına çarptı

12 Ocak 2013 13:02

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye halk otobüsü, bir marketin duvarına çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir marketin duvarına çarptı.

Maddi hasarın oluştuğu kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, halk otobüsüyle Çobançeşme-Konak seferini yapan ismi açıklanmayan sürücü, son seferinde yolcuları indirdikten sonra Bornova ilçesi Mersinli semtinde bulunan otobüs garajına doğru yola çıktı.

Gültepe semti Samsun Caddesi'ndeki dik yokuşta seyrederken yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, bir marketin duvarına çarparak durabildi.

Şoför, markette ve halk otobüsünde maddi hasarın meydana geldiği kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs işletmesi ESHOT'a ait bir çekiciyle halk otobüsü bulunduğu yerden çekilmek istedi.

Ancak dik yokuştan çıkamayan çekicinin bir başka kazaya sebep olması son anda önlendi. Aynı bölgeden geçmeye çalışan araçların da kaydığı ve yokuştan çıkamadığı görüldü.

Bu arada, semt sakinlerinden İhsan Bingöl, dik yokuş olan aynı mevkide çok sayıda kazaya şahit olduklarını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını talep etti.

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